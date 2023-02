PSG : Le constat alarmant de Donnarumma après Marseille

Publié par Thomas G. le 09 février 2023 à 10:08

Éliminé de la Coupe de France hier soir par l'Olympique de Marseille, le PSG est de nouveau en crise à moins d'une semaine du choc face au Bayern.

Le Paris Saint-Germain s’est incliné hier soir face à l’Olympique de Marseille en 8e de finale de la Coupe de France. Le PSG n’avait jamais été éliminé par l’OM en Coupe de France et c’est la première défaite au Vélodrome depuis le 27 novembre 2011. Les Parisiens ont été malmenés par le pressing incessant des Marseillais et à une semaine du match aller face au Bayern Munich le Paris Saint-Germain est de nouveau en crise.

Cette élimination est le premier vrai échec de Christophe Galtier depuis son arrivée au PSG. Le club de la capitale est le recordman de victoires dans la compétition et la Coupe de France était un objectif prioritaire. En plus de cette débâcle, la copie rendue par les joueurs de Christophe Galtier inquiète à moins d’une semaine d’affronter le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain a perdu son troisième match depuis le début de l’année 2023.

Le mois de février démentiel du PSG continue avec un déplacement à Monaco ce samedi et Christophe Galtier sera une nouvelle fois privé de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain va devoir vite réagir dans les prochains jours, en cas de nouvelles contre-performances, les Parisiens pourraient tout perdre.

PSG : Gianluigi Donnarumma tire la sonnette d’alarme à Paris

Interrogé après la défaite du PSG, Gianluigi Donnaruma s’est exprimé sur les prochaines échéances à venir. L’international italien a déclaré : « Il faut bien préparer le match contre Monaco et après on pourra penser au Bayern mais chaque match a une histoire différente. On sait que nous allons préparer à fond la Ligue des champions. On y tient, on fera tout pour passer ce tour. »

Le gardien de 23 ans s’est également exprimé sur la prestation du Paris SG face à l’OM. Il a déclaré : « On savait qu'ils mettraient autant d'intensité et qu'ils feraient un marquage individuel, beaucoup de un contre un. C'était très difficile. On a eu du mal à tenir le ballon. C'est une des choses principales à bien faire quand tu te retrouves face à une équipe qui joue comme ça. » Un constat alarmant pour le PSG avant d’affronter l’AS Monaco et le Bayern Munich. Gianluigi Donnarumma et ses coéquipiers pourraient néanmoins sortir de la crise avec deux succès.