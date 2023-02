ASSE Mercato : Etienne Green tranche pour son avenir à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 13 février 2023 à 10:36

Etienne Green, gardien de but de l’ ASSE, a eu des opportunités pour partir cet hiver. Des propositions repoussées selon Le Progrès.

Gardien de but N°1 de l’ ASSE en début de saison, Etienne Green a perdu sa place au profit de Matthieu Dreyer, à la suite de deux cartons rouges consécutifs reçus par le portier formé chez les Verts. Recruté au FC Lorient cet été, Matthieu Dreyer n’a pas satisfait les attentes de Laurent Batlles. Il a ainsi été écarté au profit de Boubacar Fall, jusqu'à l’arrivée de Gautier Larsonneur cet hiver.

Depuis la signature de ce dernier, la hiérarchie des gardiens de but de l’AS Saint-Etienne a été chamboulée. Etienne Green est désormais relégué au 4e rang. Il n’a plus figuré dans le groupe stéphanois depuis le 30 décembre 2022. Son agent et l’ ASSE lui ont cherché une porte de sortie pendant le mercato hivernal.

Après la fermeture du marché, il a eu des touches dans des pays où les transferts étaient encore possibles. « D'autres départs ? Oui, car des marchés sont encore ouverts. Cela pourrait concerner notamment les gardiens de but, on en a quatre, c’est beaucoup. Si quelque chose s’ouvre pour nos gardiens et que tout le monde est d’accord, on entrera en discussion », a confirmé Loïc Perrin, lors de la présentation de la recrue Mateo Pavlovic.

ASSE Mercato : Etienne Green a repoussé des propositions à l'étranger

Finalement, Etienne Green est resté à l’ ASSE, sans pour autant retrouver une place dans le groupe stéphanois. Il a pourtant eu des propositions. Selon le journaliste Romain Colange du quotidien régional, Swansea City a tenté de le recruter en toute fin du mercato. Bien avant, il a eu des touches avec le FC Lorient et le Club Bruges. Des clubs turcs se sont également intéressés au jeune portier de l’AS Saint-Etienne.

Ce lundi, le quotidien régional révèle que certaines propositions n’ont pas abouti à un accord et d’autres n’ont pas intéressé Etienne Green. Il reste ainsi lié à Saint-Etienne jusqu'à la fin de la saison, comme le confirme la source. À noter que le contrat de l'espoir anglais à l' ASSE court jusqu’au 30 juin 2025.