ASSE Mercato : Sainté se rapproche d'un transfert en Belgique

Publié par Thomas le 16 janvier 2023 à 08:38

Très ambitieuse sur son mercato hivernal, l' ASSE pourrait prochainement finaliser une opération importante du côté du championnat belge.

Auteure d’une première partie de saison décevante voire cauchemardesque, l’AS Saint-Etienne compte bien se requinquer cet hiver avec notamment plusieurs mouvements dans son effectif. Avec déjà le recrutement de 5 nouveaux joueurs dont Niels Nkounkou et Kader Bamba officialisés récemment, le club ligérien étudie logiquement le départ de plusieurs élements jugés indésirables.

" Des départs ? On s'est posé la question, on voulait d'abord faire venir des joueurs. Le mercato est encore long. Au rayon des arrivées, on étudie toujours des opportunités ", évoquait il y a quelques jours Loïc Perrin en conférence de presse. Après son recrutement ambitieux, l’ ASSE devrait ainsi se séparer de certains joueurs et le premier pourrait tout simplement être l’enfant du club, Etienne Green.

ASSE Mercato : Etienne Green vers le Clube Bruges ?

Annoncé comme portier numéro 1 en début de saison par Laurent Batlles, Etienne Green avait livré des prestations très inquiétantes, recevant notamment deux cartons rouges lors des 4e et 6e journées de Ligue 2. Si son remplaçant, Matthieu Dreyer, n’a guère fait mieux les semaines suivantes, l’international anglais a vu son statut de remplaçant définitivement scellé cet hiver, avec la venue du Valenciennois Gautier Larsonneur. Et à en croire les informations du Progrès, le jeune gardien anglais serait proche de rallier la Jupiler Pro League et le Club Bruges, qui serait le mieux placé pour le récupérer.

Si le FC Lorient, ou encore le VAFC ont témoigné de leur intérêt de recruter Etienne Green, le gardien de l’ ASSE semble à l’heure actuelle plus enclin à quitter l’hexagone. La formation belge, actuellement 4e de son championnat, aimerait trouver un remplaçant à son expérimenté rempart Simon Mignolet, qui devrait quitter le club prochainement. Bien que Saint-Etienne soit ouvert à un prêt, l’équipe de Laurent Batlles priorisera un transfert sec de Green cet hiver, avec une belle somme à la clé.