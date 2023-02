OM : La date de retour de Samuel Gigot est enfin connue

Publié par Timothée Jean le 13 février 2023 à 18:06

Le défenseur central de l’ OM, Samuel Gigot, sorti sur blessure lors de la victoire face à Clermont, est enfin fixé sur sa durée d’indisponibilité.

Lors de la dernière journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est allé s’imposer à Clermont (2-0) et conserve ainsi sa deuxième au classement. Mais les Phocéens ne sont pas sortis indemnes de cette rencontre. L’ OM a perdu son roc défensif, Samuel Gigot, en fin de rencontre. Le défenseur central a pris un coup sur la cheville droite et ne pouvait plus poser le pied au sol. Il a quitté la pelouse en boitant et soutenu par le staff de l’ OM.

Sa sortie prématurée a suscité une vive inquiétude dans les rangs phocéens. Mais il aura eu plus de peur que de mal pour Samuel Gigot. Déjà confiant à l'issue de la rencontre, l'ancien défenseur du Spartak Moscou a finalement été rassuré après les examens qu'il a effectué dans la journée. En effet, La Provence annonçait que Samuel Gigot souffrait d'une simple « entorse » au niveau de la cheville, et qu'un nouveau point devait être fait prochainement afin de déterminer son indisponibilité totale. C’est désormais chose faite !

OM : Samuel Gigot fera son retour face au PSG

D’après les dernières informations de la presse locale, le défenseur central de l’ OM devrait faire son retour dès la semaine prochaine à l'occasion de la réception du PSG dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Des nouvelles extrêmement positives pour les Phocéens qui pourront compter sur un renfort de poids en défense face au rival parisien.

Après avoir éliminé le PSG en huitième de finale de la Coupe de France, l’ OM retrouvera le club de la capitaine dimanche 26 février dans son antre mythique, le stade Vélodrome. Ce Classico acte 2 promet d’être très intense en deux équipes du haut tableau. En attendant, les Marseillais devront assurer ce dimanche contre Toulouse.