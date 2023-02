FC Barcelone Mercato : La situation se tend autour de l'avenir de Gavi

Publié par Jules le 14 février 2023 à 12:45

L'avenir de Gavi, considéré comme l'un des plus gros espoirs du football espagnol, est encore incertain au FC Barcelone, qui craint de le perdre cet été.

Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone tente de trouver une solution au problème Gavi. En effet, en raison des difficultés financières que connaît le club catalan, le contrat du jeune milieu de terrain ne peut pas être enregistré par la Liga, ce qui pourrait rapidement poser problème aux Blaugranas. Alors que le Barça croyait avoir réussi à régler ce souci dans les derniers instants du mercato hivernal, les dirigeants du club ont essuyé un nouveau refus de la part des instances du football espagnol.

Un problème qui traîne donc en longueur pour le FC Barcelone qui ne parvient pas à enregistrer sa jeune pépite comme un joueur de l'équipe première du club. Tandis que la justice espagnole a donné raison au Barça dans ce dossier qui l'oppose à la Liga, cette dernière devrait faire appel de la décision, ce qui devrait contribuer à faire encore ralentir les choses. Au vu de la situation actuelle concernant Gavi, une grande menace plane sur le FC Barcelone pour la fin de saison.

FC Barcelone Mercato : Gavi pourrait partir gratuitement

Comme le révèle Marca ce mardi, la situation pourrait provoquer le départ libre de Gavi en fin de saison, si le FC Barcelone ne trouve pas de solution. En effet, si son contrat n'est pas signé prochainement, le milieu de terrain de 18 ans sera considéré comme un joueur de l'équipe B du Barça, sans contrat, et sa clause libératoire passera alors d'environ un milliard d'euros, à zéro. Une nouvelle qui pourrait s'avérer terrible pour les Blaugranas.

Tandis que le FC Barcelone fait des pieds et des mains pour résoudre la situation, de nombreuses écuries européennes doivent surveiller ce dossier de très près, et vont se tenir prêtes à bondir si le cas de Gavi n'est pas résolu dans les plus brefs délais au Barça.