OM Mercato : Accord trouvé pour une signature à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 14 février 2023 à 13:37

C’est une bonne nouvelle pour l’ OM. Les dirigeants phocéens auraient arraché un premier accord pour la prolongation de l’un de leurs défenseurs.

L’ OM a été un acteur majeur de ce mercato hivernal, en déboursant environ 40 millions d’euros pour s’attacher les services de trois nouvelles recrues. Le marché des transferts terminé, les dirigeants phocéens travaillent à présent sur la prolongation de certains de joueurs. C’est notamment le cas de Sead Kolasinac.

Arrivé à Marseille en janvier 2022 en provenance d’Arsenal, l’international bosnien a eu besoin de plusieurs mois pour se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Après des débuts compliqués sous l’ère Jorge Sampaoli, le joueur de 29 ans a profité de l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais pour retrouver plus de temps de jeu sous le maillot phocéen.

Sead Kolasinac a commencé à être titularisé par l’entraîneur croate et s'est progressivement fait une place au sein de la défense de l' OM. Plus énergique, remuant et décisif, l'ancien joueur d’Arsenal est très utilisé en cette seconde partie de saison. Un talent que les dirigeants phocéens ne souhaitent pas perdre.

OM Mercato : Sead Kolasinac est d’accord pour prolonger à Marseille

Satisfaite des performances et de l'attitude de Sead Kolasinac, la direction de l’Olympique de Marseille le considère comme une option viable pour compléter l'effectif. La Provence explique que les dirigeants marseillais ont alors entamé des discussions avec le joueur en vue d’étendre son bail. Et de son côté, le principal concerné se montre ouvert aux négociations.

La source ajoute que Sead Kolasinac sera déjà d’accord pour signer un nouveau contrat à l’ OM, ce qui représente une bonne nouvelle pour les Phocéens. L’affaire n’est toutefois pas scellée. La durée précise et le montant de son futur contrat devront être affinés lors des prochaines rencontres entre les deux parties. Pour l’heure, l’ OM est bien parti pour finaliser cette signature.