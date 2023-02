Stade Rennais : Excellente nouvelle pour le SRFC face au Shakhtar

Publié par Enzo Vidy le 14 février 2023 à 17:07

À deux jours du déplacement à Varsovie pour affronter le Shakhtar Donetsk, une excellente nouvelle tombe pour le Stade Rennais.

L'heure de la révolte a sonné pour le Stade Rennais. Battus lors des deux dernières journées de Ligue 1 par le LOSC au Roazhon Park (3-1), et plus récemment à Toulouse sur le même score, les joueurs de Bruno Genesio vont devoir montrer un bien meilleur visage à Varsovie pour espérer ramener un bon résultat de ce match face au Shakhtar Donetsk.

Pour cette rencontre, le Stade Rennais sera toujours privé de Xeka, Martin Terrier, Lorenz Assignon et Hamari Traoré, mais pourra compter sur ses trois nouvelles recrues, Karl Toko-Ekambi, Djed Spence ainsi qu'Ibrahim Salah, qui sont arrivés en fin de mercato hivernal. Un autre élément important est également à prendre en compte, puisque le Stade Rennais ne sera pas seul jeudi soir à Varsovie. En effet, un important soutien est prévu pour cette affiche européenne cruciale dans la saison du SRFC.

Stade Rennais : 1 000 supporters du SRFC attendus à Varsovie

Le Stade Rennais sera soutenu jeudi soir pour tenter de faire tomber le Shakhtar Donetsk. D'après les propos du président rennais, Olivier Cloarec, interviewé par TVR, pas moins de 1 000 supporters rennais seront présents à Varsovie jeudi soir. "On est très contents. Un grand merci à eux pour leur soutien. Ils nous soutiennent à tous les matchs de championnat à domicile, on est rès fier de ça, et on est très fier qui soit en nombre avec quasiment un millier de supporters à Varsovie donc c'est exceptionnel."

Des propos qui devraient grandement ravir les supporters du Stade Rennais, qui seront également au rendez-vous lors du match retour face au Shakthar Donetsk le 23 février prochain au Roazhon Park avec un stade annoncé à guichets fermés.