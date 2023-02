PSG : Après la défaite face au Bayern, Sergio Ramos disjoncte

Publié par Enzo Vidy le 15 février 2023 à 12:57

Auteur d'un match plus que correct malgré la défaite du PSG face au Bayern, Sergio Ramos a disjoncté après le coup de sifflet final.

C'est certainement l'un des meilleurs joueurs du PSG sur cette première confrontation face au Bayern Munich mardi soir. Associé à Marquinhos en défense centrale, Sergio Ramos s'est mis au niveau de la Ligue des Champions, et a sauvé plus d'une fois son équipe, au même titre que Gianluigi Donnarumma.

Malheureusement pour le défenseur espagnol, la plupart de ses coéquipiers ne se sont pas vraiment montrés à la hauteur de l'évènement. Car si le PSG a bien failli revenir dans la rencontre lors des 20 dernières minutes, la première période proposée par les hommes de Christophe Galtier était d'un niveau bien trop faible pour espérer quelque chose de ce match aller.

Miraculé à la pause avec un score nul et vierge, le PSG a craqué en début de seconde période sur une erreur de marquage au second poteau, qui a permis à Kingsley Coman d'ouvrir le score sur un but similaire à celui qu'il avait inscrit lors de la finale face aux Parisiens en 2020. Malgré une bonne entrée de Kylian Mbappé, le PSG s'incline 1-0 au Parc des Princes, et Sergio Ramos a laissé éclater sa frustration après la rencontre.

PSG : Sergio Ramos s'en prend violemment à un photographe

Quelques instants après le coup de sifflet final, les joueurs du PSG sont allés saluer les supporters malgré la défaite. Neymar et Lionel Messi, rarement présents dans ce genre de moment, ont pris l'initiative de se présenter devant le public parisien, tout comme Sergio Ramos, qui s'est rendu coupable d'un très vilain geste sur un photographe.

En effet, estimant certainement que le photographe était trop près de lui, le défenseur espagnol l'a violemment poussé, suscitant l'incompréhension chez le photographe concerné. Un geste très peu correct, qui temoigne de la frustration présente chez l'ancien joueur du Real Madrid après le mauvais résultat de son équipe face aux Bavarois.