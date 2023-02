Juventus-FC Nantes : Kombouaré confiant face à la Vieille Dame

Publié par ALEXIS le 16 février 2023 à 02:02

Arrivé à Turin, l’entraineur du FC Nantes a donné des détails sur les absents face à la Juve. Kombouaré assure que son équipe jouera en pensant à Ganago.

Antoine Kombouaré était en conférence de presse à Turin, dans le cadre du match aller des 16es de finale de Ligue Europa, entre le FC Nantes et la Juventus. Il est revenu sur les absences de son équipe pour la confrontation avec la Vieille Dame.

Au sujet du forfait de dernière minute de la recrue Andy Delort, l’entraîneur du FCN a précisé : « Andy s’est fait une petite entorse du genou dimanche. J’espère le récupérer au mieux en début de semaine prochaine. » En plus de l’avant-centre recruté à Nice cet hiver, les Canaris sont privés de Quentin Merlin, latéral gauche, touché aux adducteurs.

Ignatius Ganago est également absent dans le Piémont. L’attaquant camerounais du FC Nantes n’a pas fait le déplacement en Italie en raison d’un deuil familial. « J’ai appris le décès de sa fille dimanche après le match, ça a été très compliqué. Actuellement, on est dans un moment de recueillement », a confié le technicien kanak. Antoine Kombouaré a justement annoncé que son équipe et lui auront « une pensée particulière pour Ganago » pendant la rencontre de jeudi.

Juventus-FC Nantes : Antoine Kombouaré, « on a toujours faim de victoire »

Alors que plus de 2 000 supporters du FC Nantes sont annoncés dans le parcage visiteurs de l’Allianz Stadium, Antoine Kombouaré s’en réjouit : « On joue pour nos supporters, pour notre ville. » Malgré les absents nantais, le coach du FCN s’est dit confiant face à la Juve, qui traverse une période difficile en Serie A. « J’ai conscience que ce qu’on fait est exceptionnel. Mais on a toujours faim de victoire, toujours envie de continuer », a-t-il déclaré.

Passé aussi en conférence de presse d’avant-match, Moussa Sissoko se dit excité à l’idée d’affronter les Bianconeri. « C’est quelque chose d'excitant de se retrouver là. Il y a quelque chose de grand qui arrive. Depuis plusieurs semaines, tout le peuple nantais et toute la ville sont impatients de jouer cette rencontre », a souligné le milieu de terrain du FC Nantes.