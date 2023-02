OM Mercato : Un ancien de Sainté conseille Payet pour son avenir

Publié par Jules le 16 février 2023 à 10:16

Moins utilisé que la saison dernière à l' OM, Dimitri Payet n'est plus un titulaire à Marseille et va réfléchir à son avenir dans les prochains mois.

Arrivé en 2013 à l' OM et malgré une courte expérience à West Ham, Dimitri Payet fait presque partie des murs à l'Olympique de Marseille. En effet, l'ancien joueur de l'ASSE fait partie des plus anciens de l'effectif d'Igor Tudor et occupe une place à part au sein du vestiaire marseillais. Et pour cause, le milieu offensif a disputé pas moins de 319 rencontres avec le club phocéen, et a inscrit 76 buts et délivré 95 passes décisives. Un bilan pharaonique pour le joueur de 35 ans qui se rapproche de la retraite.

Néanmoins, les plus belles années de la carrière de Dimitri Payet semblent désormais derrière lui à l' OM, ce qui pourrait pousser le joueur à réfléchir à son avenir à Marseille. Alors que son contrat arrive à son terme dans un peu moins d'un an et demi, l'international français (38 sélections, 8 buts) va devoir rebondir. Pour le moment, on ne sait pas si le Réunionnais va poursuivre sa carrière en tant que joueur, où s'il prendra un nouveau tournant professionnel avec une reconversion.

OM Mercato : Patrick Guillou verrait bien Dimitri Payet à la télévision

À 35 ans, la carrière de Dimitri Payet va toucher à son terme dans les prochaines années. L'ancien défenseur de l'ASSE, Patrick Guillou, aurait déjà une piste pour le milieu offensif de l' OM. "Il a des punchlines qui en feraient un bon consultant, même s'il a une sorte de timidité qu'il devra surmonter. Mais il voit le jeu de façon très juste. [...] Quand il parle ballon, il est très perspicace. Je ne le vois pas consultant dans le commentaire d'un match, mais plutôt sur un plateau pour débriefer une partie."

Un parcours que connaît bien Patrick Guillou puisque l'ancien défenseur de Ligue 1 est lui-même devenu consultant pour BeIn Sports après la fin de sa carrière. Reste désormais à savoir ce que décidera de faire le joueur de l' OM dans les prochains mois. Selon plusieurs sources, le joueur aurait une clause de reconversion à l'Olympique de Marseille. Néanmoins, avec la vente du club qui se dessine, celle-ci pourrait être plus difficile à activer pour l'ancien lillois.