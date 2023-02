Vente OM : Le deal secret conclu entre Longoria et les Saoudiens

Publié par Timothée Jean le 15 février 2023 à 11:57

L’hypothèse d’une future vente de l’ OM refait surface. Des investisseurs saoudiens seraient déjà impliqués dans le mercato sensationnel de Marseille.

Sanctionné par l’UEFA en septembre dernier pour avoir excédé le déficit autorisé de 30 M€ sur trois exercices comptables, l’ OM s’est pourtant montré très dépensier lors du dernier mercato hivernal. La direction de l’Olympique de Marseille a déboursé environ 40 M€ pour s’attacher les services de trois nouvelles recrues. Les Phocéens ont notamment misé pas moins de 32 M€ pour recruter Vitinha, qui est devenu le plus gros achat de l’histoire du club.

Une telle dépense sur le mois de janvier suscite forcément plusieurs interrogations. Comment le club phocéen a-t-il réussi à financer un tel recrutement ? En marge de la présentation officielle de Vitinha et Azzedine Ounahi, Pablo Longoria a assuré que l’ OM n’avait pas « changé de dimension. On fait du football avec les moyens à disposition. On a fait notre calcul pour chercher à renforcer l’effectif avec une situation économique identique au 31 décembre », a-t-il indiqué concernant les ressources financières de l’ OM.

Pourtant, selon les dernières révélations du Quotidien du Sport, des dirigeants saoudiens, longtemps associés à la vente OM, seraient à l’origine des fonds qui ont permis à Pablo Longoria de maintenir le club à flot financièrement, et de recruter en janvier. Si cela peut surprendre, la source assure que ces investissements conséquents feraient en fait partie des négociations entamées entre des dignitaires de l’Arabie saoudite et Frank McCourt qui serait finalement prêt à céder son club au prix fort.

Vente OM : Les Saoudiens négocient avec Frank McCourt

Il faut dire que depuis plusieurs mois, les rumeurs autour de la vente OM font régulièrement surface. La dernière en date était apparue suite au nouveau partenariat de sponsoring conclu entre l’Olympique de Marseille et CMA CGM. Le patron du groupe maritime Rodolphe Saadé serait impliqué dans cette possible cession du club phocéen. La source confirme cette thèse et indique que le Franco-Libanais de 52 ans aurait déjà entamé des discussions avec l’homme d’affaires saoudien, Turki Al-Seikh, qui serait très intéressé par la reprise du club phocéen.

Le dirigeant saoudien, par l’intermédiaire de Rodolphe Saadé, aurait même déjà noué des contacts avec l’actuel propriétaire de l’ OM, Frank McCourt. Pour ces nouveaux investisseurs, avoir l’ OM sous le pavillon saoudien serait un immense accomplissement dans leur volonté de conquérir le monde du ballon rond et surclasser leur grand rival du Moyen-Orient, le Qatar. Les premiers contacts auraient donc été amorcés dans ce sens.

Et de son côté, Frank McCourt, qui a assuré à maintes reprises que son club acquis des mains des Dreyfus n’était pas à vendre, semble à présent à l’écoute des offres. Les négociations se poursuivraient ainsi entre les différentes parties en toute discrétion. L’équipe phocéenne pourrait de ce fait passer dans une autre dimension dans les mois à venir avec l’arrivée de nouveaux investisseurs dotés d’une puissance financière quasi illimitée.

Vente OM : Zinédine Zidane annoncé à Marseille

Ce projet extrêmement ambitieux porté par les dirigeants saoudiens et un budget revu à la hausse pourrait ainsi favoriser l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc de l’ OM. C’est d’ailleurs l’annonce faite par Samir Nasri. « Avec un vrai projet, et des ambitions, si demain il y a un repreneur à l’ OM avec un gros budget, Zinedine Zidane ira à Marseille », avait récemment annoncé l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et d’Arsenal sur Canal +.

En plus d’être un enfant du pays, Zizou est aussi une ancienne gloire du football français. Le milieu de terrain retraité, devenu entraîneur, a très vite hissé son nom au sommet. Avec trois Ligue des Champions remportées successivement sur le banc du Real Madrid, il est rapidement devenu un entraîneur de haut standing. Son profil correspondrait parfaitement au projet annoncé des Saoudiens à l' OM. Toutefois, rien n’est encore officiel à ce sujet.