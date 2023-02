PSG Mercato : Le retour d'un crack au milieu se précise

Publié par JEAN-LUC D le 16 février 2023 à 15:46

Formé au PSG, Xavi Simons a dû rejoindre le PSV Eindhoven l’été dernier pour avoir du temps. Le milieu néerlandais confirme un possible retour.

Alors que Lionel Messi et Neymar Jr pourraient s’en aller à l’issue de la saison en cours, Xavi Simons fait partie des solutions qu’envisageraient le Paris Saint-Germain afin de renforcer l’effectif de Christophe Galtier la saison prochaine. Parti librement en juillet dernier, l’international hollandais est lié au PSV Eindhoven jusqu’au 30 juin 2027, mais le champion de France en titre dispose d’une option de rachat fixée à 12 millions d’euros.

Satisfait du bilan à mi-parcours du milieu offensif de 19 ans, avec notamment 13 buts et 6 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues, le club hollandais a déjà lancé l’offensive pour lui faire signer un nouveau bail, et ainsi faire sauter la clause de rachat du Paris SG. Mais le principal concerné assure que c’est à lui que revient le dernier mot dans ce dossier.

PSG Mercato : Xavi Simons prêt à revenir à Paris ?

Pari gagnant pour Xavi Simons. Alors que le Paris Saint-Germain lui tendait une prolongation XXL, le natif d’Amsterdam a préféré quitter la Ligue 1 pour aller chercher plus de temps de jeu et de la constance au PSV Eindhoven. Une très bonne décision puisque l’ancien pensionnaire de la Masia a disputé sa première Coupe du monde avec le Pays-Bas en novembre et décembre dernier au Qatar.

Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat néerlandais, le compatriote de Memphis Depay fait à nouveau rêver ses anciens dirigeants parisiens qui aimeraient le rapatrier l’été prochain. Une possibilité que n’écarte pas forcément Xavi Simons puisqu’il a récemment confié à un média local : « la France me manque. La ville de Paris est incroyable, c'est vraiment une métropole. Cela me manque aussi un peu, car Eindhoven est beaucoup plus calme ».

Recadré pour ses propos par des légendes du football néerlandais, notamment Marco van Basten et Ruud Gullit, qui lui conseillent de rester encore au moins deux ans en Eredivisie pour continuer sa progression, l’ancien partenaire de Kylian Mbappé a tenu à mettre les choses au clair concernant sa situation.

« J’ai signé pour 5 ans au PSV et j’y suis très content, mais on ne sait pas ce qu’il peut de passer à l’avenir. Il y a une option de rachat pour le PSG, mais c’est moi qui décide. J’ai le dernier mot », a déclaré Xavi Simons dans une interview accordée au quotidien espagnol Marca. Reste maintenant à savoir ce qu’il décidera pour son avenir dans quelques mois.