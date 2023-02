FC Nantes : Le beau message de Kombouaré pour Ganago

Publié par Jules le 16 février 2023 à 16:46

Ce jeudi, le FC Nantes se déplace sur la pelouse de la Juventus pour son match de barrage aller de Ligue Europa, sans Ignatius Ganago.

Le FC Nantes va devoir livrer une belle prestation ce jeudi en Ligue Europa pour tenter de prendre une option sur la qualification en huitième de finale. Pour cette rencontre, le FCN sera cependant privé de deux de ses attaquants. Alors qu'Andy Delort sera absent en raison d'un souci physique, les Canaris devront également se passer d'Ignatius Ganago pour cette rencontre. En effet, l'attaquant camerounais vit actuellement un drame personnel, ce qui justifie son absence ce soir contre la Juve.

En début de semaine, une nouvelle terrible est tombée pour Ignatius Ganago. En effet, l'attaquant du FC Nantes a perdu sa petite fille de 5 ans des suites d'une maladie contre laquelle elle luttait. Un drame terrible pour l'ancien joueur du RC Lens qui va avoir besoin de temps pour faire son deuil. Logiquement, le Camerounais ne pourra donc pas tenir sa place pour la prochaine rencontre du FCN, ce soir, face à la Juventus.

FC Nantes : Antoine Kombouaré affiche son soutien pour Ignatius Ganago

La nouvelle a bien évidemment attristé l'ensemble du vestiaire du FC Nantes en début de semaine, comme l'a expliqué Antoine Kombouaré. "On est surtout en train de se recueillir, explique le coach du FCN. Je l’ai su juste après la victoire contre Lorient, la nuit de dimanche à lundi a été compliquée. Mardi, on n’a pas parlé de foot, on a pensé à Gana. [...] On joue pour nos supporters, pour notre club. Mais bien sûr, on va aussi avoir une pensée particulière pour Gana."

Ce soir, le FC Nantes devra tout de même retrouver le chemin des terrains pour cette rencontre essentielle face à la Juventus. En Italie, les Canaris vont devoir se surpasser pour battre le FCN, et auront très certainement une pensée très profonde pour Ignatius Ganago qui vit une semaine terrible.