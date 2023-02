FC Lorient : Deux retours se précisent au FCL avant Ajaccio

Publié par Jules le 16 février 2023 à 22:55

Après un excellent début de saison, le FC Lorient marque un petit coup d'arrêt ces dernières semaines, mais pourrait récupérer plusieurs joueurs.

Alors que le FC Lorient avait réalisé une entame d'exercice incroyable, le club breton a plus de mal depuis le retour de la Coupe du monde, avec des performances moins glorieuses qu'il y a quelques mois. En effet, l'équipe de Régis Le Bris n'a remporté que 2 de ses 8 derniers matchs depuis le retour du Mondial 2022 au Qatar (2v, 2, 4d). Un passage à vide qui a fait retomber les Merlus à la 8e place de Ligue 1, une place qui reste au-dessus des objectifs du FCL pour cette saison.

En effet, le FC Lorient vise le maintien cette saison et, avec 36 points, les Merlus ont quasiment déjà acté leur survie dans l'élite du football français. Une avance sur ses objectifs qui a permis au FCL de réaliser de jolis bénéfices, en vendant plusieurs cadres de l'effectif contre une belle somme cet hiver. En effet, Dango Ouattara a rejoint la Premier League contre 22,5 millions d'euros, tandis que les Lorientais ont récupéré près de 25 millions d'euros dans le cadre du départ de Terem Moffi à Nice.

FC Lorient : Abergel et Le Bris de retour avec le FCL

Ces deux départs laissent des trous dans l'effectif du FC Lorient, qui s'est tout de même renforcé. Néanmoins, les hommes de Régis Le Bris doivent désormais retrouver des automatismes, malgré l'absence de deux cadres de l'équipe. Alors que les Merlus reçoivent l'AC Ajaccio ce week-end, deux joueurs importants pourraient faire leur retour dans le onze du FCL.

Cette semaine, deux joueurs ont repris l'entraînement avec le FC Lorient. En effet, Laurent Abergel et Théo Le Bris ont retrouvé leurs coéquipiers et devraient être sur la feuille de match pour la rencontre face au club corse ce week-end. Néanmoins, le FCL ne sera pas au complet puisque Julien Laporte et Yvon Mvogo sont toujours absents du côté du club breton.