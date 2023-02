OM : Un ancien marseillais encense Jonathan Clauss

Publié par Jules le 17 février 2023 à 08:56

Arrivé à l'OM cet été en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss a très rapidement pris ses marques pour briller avec l'Olympique de Marseille.

Après une saison de très haute volée en Ligue 1 avec le RC Lens l'année passée, Jonathan Clauss a rapidement été repéré par l'OM, qui s'est empressé de le faire venir dans le sud de la France contre 7,5 millions d'euros, au mois de juillet dernier. Un transfert qui avait ravi les supporters de l'Olympique de Marseille, tant le piston droit de 30 ans a marché sur le championnat de France avec les Sang et Or lors de l'exercice précédent.

Cet été, l'OM a validé de nombreuses recrues, dont notamment l'arrivée d'Eric Bailly, qui n'a pas convaincu les dirigeants marseillais. En ce qui concerne Jonathan Clauss, ce dernier brille avec l'Olympique de Marseille, comme l'a lui-même déclaré Jean-Christophe Marquet, qui a joué avec le club phocéen au début des années 1990, au quotidien local La Provence. "Dans le monde, il y a peu de joueurs comme lui à ce poste, confie l'ancien marseillais. Il y a de la lucidité dans la diversité de ses centres, voire de ses passes."

OM : Jean-Christophe Marquet salue l'impact offensif de Jonathan Clauss

Depuis le début de la saison, Jonathan Clauss s'est déjà montré très décisif avec l'OM en Ligue 1. En effet, l'ancien lensois a inscrit 1 but et délivré 8 passes décisives en 19 rencontres avec l'Olympique de Marseille. Un impact offensif qui ne laisse pas indifférent l'ancien milieu de terrain marseillais. "Il y a souvent des buts à la retombée de ses centres, ça laisse penser qu'il fait souvent le bon choix, souligne Jean-Christophe Marquet. Il a une belle palette technique, varie beaucoup entre centres tendus et en retrait. Il est assez bon dans le timing et a la vision nécessaire pour bien le réaliser."

À 30 ans, Jonathan Clauss a encore quelques saisons devant lui, et pourrait donc encore être très utile pour l'OM. Reste à voir si le joueur réussira à rester à son meilleur niveau. Du côté de l'Olympique de Marseille, il faudra également réussir à conserver le joueur qui pourrait être très courtisé, notamment par l'Atletico Madrid.