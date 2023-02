FC Nantes : Après son drame personnel, Ganago sort du silence

Publié par Jules le 17 février 2023 à 11:10

Cette semaine, le FC Nantes était en deuil, tout comme le monde du football, suite à la disparation tragique de la fille d'Ignatius Ganago, buteur du FCN.

En début de semaine, Ignatius Ganago a perdu sa petite fille de 5 ans, Chloé, des suites d'une maladie. Une nouvelle tragique qui a suscité de nombreuses réactions de soutien dans le milieu du football français, qui a affiché toute sa solidarité envers l'ancien attaquant du RC Lens suite à cette tragédie. Du côté du FC Nantes, qui disputait son match aller de barrage contre la Juventus (1-1), Antoine Kombouaré a d'ailleurs livré un beau message à l'intention de l'international camerounais dans cette terrible épreuve.

Sur son compte Instagram, Ignatius Ganago est sorti du silence concernant ce drame personnel. Ce vendredi matin, l'attaquant du FC Nantes a partagé une photo de sa fille avec un beau message. "Cette semaine devait être une fête, l’occasion de jouer un match de Coupe d’Europe contre l’un des plus gros clubs du continent. Mais, pour moi, ce sentiment paraît malheureusement bien loin. Mon monde s’est écroulé et je vis ce qu’aucun parent ne devrait vivre. Comme vous le savez, ma petite fille n’est plus." Un message qui a provoqué une nouvelle vague de soutien à destination de l'attaquant camerounais.

FC Nantes : Ignatius Ganago remercie les supporters nantais

Dans ce genre de moment, le football passe logiquement au second plan. Néanmoins, Ignatius Ganago a tenu à remercier les supporters du FCN, mais aussi ceux de ses anciens clubs, pour leur soutien. "Dans mon profond chagrin, je veux vous dire à vous, supporters nantais, lensois, niçois et même d’ailleurs, un grand merci pour vos nombreux messages. Ils me vont droit au cœur. Je veux aussi remercier le FC Nantes ainsi que mes anciens clubs, le RC Lens et l’OGC Nice pour leur soutien. Grâce à la chaleur de vos mots, ma famille et moi, nous nous sentons soutenus."

Pour le moment, la date de retour d'Ignatius Ganago avec les Canaris n'est pas encore connue, mais nul doute que le FC Nantes devrait laisser tout le temps à son attaquant pour qu'il puisse faire son deuil et se reconstruire après ce drame familial terrible.