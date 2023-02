OGC Nice : Le Gym réduit, mais Digard ambitieux face à Reims

Publié par ALEXIS le 17 février 2023 à 02:25

L’ OGC Nice compte des absents dans ses rangs en vue du match contre le Stade de Reims, samedi à 17h. Didier Digard annonce des forfaits.

Le point santé de l’ OGC Nice est alarmant. L’équipe de Didier Digard compte quatre absents d'après l’entraîneur du Gym, en conférence de presse, ce jeudi. Blessé à l’épaule depuis novembre, le gardien de but Marcin Bulka n’est toujours pas disponible. Il devrait faire son retour à l’entraînement collectif de semaine prochaine. Touché à la cheville, Youcef Atal se remet progressivement, mais n’est pas apte à rejouer lors de cette 24e journée de Ligue 1.

Quant à Nicolas Pépé, il est toujours en rééducation pour une tendinite au genou. Il a démarré son protocole et le coach de l’ OGC Nice s’est montré rassurant sur le cas du polyvalent attaquant ivoirien. Le quatrième joueur forfait lors de la réception des Rémois est Joe Bryan. Il souffre d’une blessure au mollet. L’arrière gauche des Aiglons est forfait pour une durée de 10 à 15 jours.

OGC Nice-Stade de Reims : Duel d'invaincus

Cette rencontre entre les Niçois et Rémois concerne deux équipes qui sont sur une longue série d’invincibilité et qui remontent progressivement la pente, après un début de saison manqué. Le Stade de Reims (10e avec 33 points) n’a perdu aucun match en championnat depuis sa défaite contre l’AS Monaco (0-3), le 18 septembre 2022, lors de la 8e journée. Les Champenois sont invaincus en 15 rencontres consécutives en Ligue 1 cette saison, soit 6 victoires et 9 matchs nuls.

Concernant l’ OGC Nice (7e avec 37 points), elle est sur une série de 6 matchs sans défaite, soit précisément un nul et 5 victoires en Ligue 1. En cas de victoire, le Gym se rapprocherait des places qualificatives à l’Europe. Mais en cas de défaite, son adversaire se rapprocherait de lui à un petit point. Or Didier Digard ne souhaite pas que la belle dynamique de son équipe s’arrête face à Reims.

« On a à cœur de continuer notre série donc ça ne laisse pas beaucoup de place à celle de Reims […]. Impossible de rentrer sur le terrain en pensant qu'on peut perdre », a-t-il prévenu en conférence de presse.