ASSE : Après la blessure de Charbonnier, un grand gagnant à Sainté

Publié par Enzo Vidy le 17 février 2023 à 18:40

Alors que Gaëtan Charbonnier s'est gravement blessé la semaine dernière, son absence pourrait faire un grand gagnant à l' ASSE.

La semaine dernière, l' ASSE s'est donné un incroyable bol d'air en s'imposant à domicile face à Dijon 2-0. Grâce à cette deuxième victoire d'affilée, les Stéphanois occupent désormais la 16e place du championnat de Ligue 2, synonyme de maintien en fin de saison. Toutefois, la journée n'a pas vraiment été parfaite pour Laurent Batlles et son groupe. Si la victoire était évidemment la bienvenue, l' ASSE a malheureusement perdu Gaëtan Charbonnier, blessé au genou à la demi-heure de jeu.

Quelques instants après la rencontre, on essayait de positiver à l' ASSE en espérant que ce soit une simple entorse. Mais dans la matinée de lundi, le verdict est tombé pour l'attaquant recruté cet hiver par les dirigeants stéphanois. Gaëtan Charbonnier a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou, et sa saison avec l' ASSE est d'ores et déjà terminée. Désormais, Laurent Batlles va devoir trouver son parfait remplacant dans les semaines à venir, afin de garder une animation offensive de qualité.

ASSE : Dylan Chambost pourrait retrouver du temps de jeu à Sainté

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et cette fameuse expression pourrait bien prendre tout son sens dans les semaines à venir du côté de l' ASSE. Après la grave blessure de Gaêtan Charbonnier, Dylan Chambost, mis sur le banc ces derniers temps, pourrait bien retrouver du temps de jeu. En effet, Peuple-Vert indique ce vendredi que le milieu stéphanois devrait être à nouveau utilisé par son entraîneur, lui qui aura besoin de plusieurs alternatives pour compenser la longue absence de Gaëtan Charbonnier.

Très utilisé en début de saison avec Saint-Etienne, Dylan Chambost jouait de moins en moins depuis la fin de l'année 2022. Sa dernière apparition sous le maillot vert date du 28 janvier dernier lors de la défaite 3-2 à Sochaux.