Stade Brestois : Cascade d'absents au SB29 avant l'AS Monaco

Publié par Jules le 18 février 2023 à 01:10

Alors que le Stade Brestois affronte l'AS Monaco ce week-end, le SB29 va recevoir l'ASM avec un effectif largement réduit ce dimanche.

Actuellement 15e de Ligue 1, le Stade Brestois va devoir prendre des points au plus vite afin de valider son maintien dans l'élite. Avec seulement 2 points d'avance sur la zone rouge, le SB29 est encore en danger en Ligue 1 et doit rapidement réagir sous les ordres d'Eric Roy dans les prochaines semaines. La tâche sera rude face aux Monégasques, d'autant que le club breton sera privé de plusieurs éléments très importants pour affronter l'actuel 3e du classement.

Le Stade Brestois, qui n'a pas remporté un seul de ses trois derniers matchs, va donc devoir réagir pour engranger des points très rapidement. Alors que le SB29 est passé très proche d'une sanction disciplinaire, les Bretons vont tenter de réaliser un gros coup sur leur pelouse contre l'AS Monaco afin de déclencher un déclic qui pourrait permettre aux hommes d'Eric Roy de rebondir durant la seconde partie de saison. L'entraîneur brestois devra toutefois composer avec de nombreux absents ce week-end.

Stade Brestois : Beaucoup d'incertitudes au SB29 avant l'AS Monaco

Durant la conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du Stade Brestois a exprimé ses doutes concernant les joueurs à sa disposition pour affronter la bande à Wissam Ben Yedder. "J’ai beaucoup d’interrogations concernant les joueurs opérationnels, regrette Eric Roy. Hérelle et Le Douaron ont été ménagés, Honorat continue sa remise en forme, et il y a peu de chances qu’il soit là. Mounié a été ménagé, mais a repris avec le groupe, comme Chardonnet et Dari. On verra lors de la séance de samedi."

Beaucoup d'interrogations pour le Stade Brestois et Eric Roy, qui vont sans doute devoir redoubler d'inventivité pour mettre en place une équipe capable de défier l'AS Monaco. Quoi qu'il en soit, le SB29 a besoin de points, et une victoire contre un cador de Ligue 1 permettrait de remonter le moral des troupes engagées dans l'opération maintien.