OGC Nice : Digard soutient un attaquant après le nul contre Reims

Publié par Dylan le 19 février 2023 à 12:17

Après avoir été encore muet contre le Stade de Reims, un buteur de l'OGC Nice a reçu le soutien de son entraîneur Didier Digard.

Coup d'arrêt pour l'OGC Nice. Après une superbe série de 4 victoires consécutives en Ligue 1, le Gym a dû partager les points contre Reims dans le cadre de la 24ème journée. Face à une équipe champenoise également en forme, avec un Folarin Balogun meilleur buteur de l'élite (15 réalisations), le match nul a été tout de même bon à prendre. Les visiteurs auraient pu repartir de l'Allianz Riviera avec la victoire... sans un penalty manqué de Balogun (55').

Tout n'est donc pas à jeter pour Nice qui enchaîne un septième match sans défaite dans l'élite. Les Aiglons n'ont plus perdu depuis le 2 janvier dernier : c'était sur la pelouse du Stade Rennais (1-2). Avec ce résultat de 0-0 contre le Stade de Reims, ils pointent provisoirement à 3 longueurs du top 5. En revanche, un buteur de l'OGCN est sous le feu des critiques à la suite du match.

Toujours muet avec l'OGC Nice, Moffi soutenu par Digard

Prêté cet hiver avec option d'achat obligatoire par le FC Lorient jusqu'à la fin de la saison, Terem Moffi ne vit pas des débuts rêvés à l'OGC Nice. Toujours muet devant le but après trois rencontres disputées en tant que titulaire, l'attaquant nigérian inquiète les supporters niçois.

Pour ceux qui se demanderaient si son transfert était finalement une mauvaise opération, l'entraîneur du Gym Didier Digard a rétorqué : « Nous, le staff, on est très heureux de ce qu'il fait. On sait que cela demande du temps. Il a un état d'esprit irréprochable, il est travailleur, il est au service de l'équipe. Sincèrement, c'est positif. Même si je me doute que tout le monde veut voir des buts et nous aussi, Avec ce qu'il nous montre, je suis très confiant » a-t-il déclaré en conférence de presse. Grâce à ses 12 buts inscrits avec les Merlus, Terem Moffi reste tout de même le septième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison.