RC Lens Mercato : Prêté, une pépite offensive s'aguerrit en Ligue 2

Publié par Dylan le 19 février 2023 à 17:24

Prêté par le RC Lens dans une formation de Ligue 2, un attaquant monte en puissance. Ses performances pourraient donner des idées au club nordiste.

Le RC Lens fera-t-il son retour sur le podium de la Ligue 1 ? Pour y croire, il faudra d'abord que les Sang-et-Or s'imposent face au FC Nantes lors de la 24ème journée de championnat. Vexés d'avoir perdu leur deuxième place, les protégés de Franck Haise sont désormais à un point du top 3 et à 3 unités de l'OM, nouveau dauphin du PSG. Une bonne nouvelle est tombée avant le début du match : le leader francilien est venu à bout du LOSC dans une rencontre totalement folle (4-3).

Cinquième au coup d'envoi, les Dogues avaient la possibilité de mettre la pression sur le Racing en revenant provisoirement à 2 longueurs. Il n'en sera rien avec cette défaite qui pourrait coûter leur place au sein du top 5. Le Stade Rennais pourrait les évincer en cas de succès face au Clermont Foot. Il n'y a donc plus que le résultat de l'AS Monaco (3ème) et de l'OM (2ème) qui intéresse les Sang-et-Or. Le club de la Principauté se déplace à Brest (16e) tandis que les Phocéens joueront en dernier sur la pelouse du Toulouse FC (11e).

Ibrahima Baldé vers un départ définitif du RC Lens ?

En attendant, une jeune pousse du RC Lens se fait un nom en Ligue 2. Il s'agit d'Ibrahima Baldé, qui a été prêté cette saison par le club artésien au FC Annecy. Après des débuts difficiles chez les Haut-Savoyards, où il a peu joué, le joueur enchaîne désormais les titularisations. Depuis début 2023, il en est à 5, soit un total largement supérieur à son bilan de 2022 ( une seule titularisation). Si Ibrahima Baldé n'a pas marqué ce week-end contre l'Amiens SC de Gaël Kakuta, autre ancien lensois, il totalise déjà 2 buts et 2 passes décisives dans l'antichambre de l'élite. Le tout en 15 rencontres de championnat disputées.

Le buteur de 20 ans a également signé une réalisation en Coupe de France. À son arrivée en août dernier, Baldé était déjà fier d'avoir fait le choix du FC Annecy. Il a rappelé que son but était avant tout de progresser : « Je veux faire la meilleure saison possible et engranger du temps de jeu et de l’expérience » déclarait-il dans une interview publiée sur le site officiel du club. Il n'est pas impossible qu'un transfert définitif soit réalisé, bien que le RC Lens lui ait toujours accordé de l'importance.