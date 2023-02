ASSE Mercato : L'adaptation compliquée d'une recrue estivale

Publié par Jules le 20 février 2023 à 09:54

Cette saison, l'ASSE a beaucoup recruté, ce qui ne facilite pas l'adaptation des recrues au sein du club, qui ne compte plus vraiment de cadres historiques.

En prenant en compte les deux derniers marchés des transferts, l'ASSE a recruté pas moins de 18 recrues cette saison. Un nombre particulièrement élevé, surtout pour un club de Ligue 2 qui joue le maintien cette année, bien que cela n'était pas l'objectif des Verts en début de saison. Ce recrutement massif est à la fois une réponse aux départs qui ont eu lieu suite à la relégation du club en deuxième division, mais aussi aux mauvaises performances de l'AS Saint-Etienne en début de saison, qui a poussé la direction à investir pour se sortir de cette mauvaise passe.

Une situation délicate à gérer pour l'ASSE, d'autant que le coach actuel des Verts, Laurent Batlles, est lui aussi arrivé durant le mercato estival, et découvre donc un nouvel environnement. Parmi les recrues de l'été, on retrouve notamment Thomas Monconduit, un habitué de la Ligue 2 puisqu'il a disputé 91 rencontres dans cette compétition, que ce soit avec l'AJ Auxerre, Amiens SC ou encore, bien sûr, l'AS Saint-Etienne, son club actuel. Mais l'adaptation dans le Forez n'a pas été plus facile pour autant.

ASSE Mercato : Thomas Monconduit se livre sur son début de saison délicat

Arrivé cet été à l'ASSE, Thomas Monconduit a eu un peu de mal à se faire à son nouveau club. "Mon adaptation ? Moyen pour être honnête, confie le milieu de terrain. Je quittais la Bretagne que j’ai adorée et j’ai eu un peu de mal à m’acclimater à la région et à la ville, même si mon intégration au groupe a été facile avec Matthieu (Dreyer) et Léo (Pétrot)." Un changement d'environnement pas évident à négocier pour l'ancien lorientais qui a, en plus de cela, débarqué dans une institution en pleine crise suite à la relégation de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2.

Néanmoins, les choses semblent aller mieux pour Thomas Monconduit, qui enchaîne les minutes depuis le début de la saison et réalise des prestations plutôt abouties ces dernières semaines. Une belle forme qu'il va falloir mettre à profit pour battre Nîmes ce lundi, dans un match qui pourrait bien être décisif dans cette seconde partie de saison.