Stade Rennais : La mise au point de Flavien Tait sur sa situation

Publié par Enzo Vidy le 20 février 2023 à 11:40

Alors que le Stade Rennais a renoué avec la victoire face à Clermont, Flavien Tait a fait une mise au point sur sa situation.

Le Stade Rennais s'est donné un peu d'air dimanche après-midi face à Clermont (2-0). De retour dans son antre après une triste prestation à Varsovie jeudi dernier, les Rouge et Noir devaient absolument s'imposer pour éteindre le début d'incendie présent depuis dimanche dernier. Pour l'occasion, Bruno Genesio est repassé dans un 4-4-3 qui réussit très bien au Stade Rennais, et a choisi de refaire confiance au duo Omari-Belocian en charnière centrale.

Au milieu de terrain, Lovro Majer était titulaire, tandis qu'Amine Gouiri n'était pas aligné en attaque. Les premières minutes sont à l'avantage du SRFC, avec un bon pressing qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il faudra attendre la 37e minute pour voir Arnaud Kalimuendo ouvrir le score, bien servi par Lovro Majer.

En seconde période, l'attaquant rennais s'offrira un doublé à la 64e minute pour permettre au Stade Rennais de faire le break. Malgré une fin de match poussive des hommes de Bruno Genesio, le score n'évoluera pas, et le SRFC reprend la 5e du championnat. Mais la journée n'a pas vraiment été bonne pour tout le monde chez les Rouge et Noir. Absent du groupe communiqué quelques heures avant la rencontre, Flavien Tait a été visé par une grave accusation, et a tenu à faire une mise au point sur sa situation personnelle.

Stade Rennais : Flavien Tait prend la parole et menace de porter plainte

Visé par une grosse rumeur sur les réseaux sociaux, Flavien Tait est sorti du silence dimanche en fin d'après-midi. Accusé d'avoir eu une aventure avec la femme de son coéquipier Lovro Majer, le joueur de 30 ans a publié un message sur son compte Instagram. " Ces propos, qui touchent ma famille, mon coéquipier et ses proches ainsi que le club, sont inacceptables. Je n'hésiterai pas à porter plainte contre X pour diffamation (passible d'une amende de 12 000 euros). Honteux."

Quelques heures après, c'est Lovro Majer qui a publié une photo avec son coéquipier en guise de soutien. Aucun problème donc entre les deux joueurs du Stade Rennais.