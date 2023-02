OGC Nice : Après le nul face à Reims, un cadre du Gym impressionne

Publié par Enzo Vidy le 20 février 2023 à 14:10

Alors que l'OGC Nice a été tenu en échec sur sa pelouse face au Stade de Reims samedi après-midi, un cadre du Gym impressionne.

C'est un duel entre deux équipes qui ne connaissent plus la défaite qui avait lieu ce week-end. Samedi, l'OGC Nice accueillait le Stade de Reims à l'Allianz Riviera, seulement un mois après le match aller à Auguste Delaune qui avait vu les deux équipes se neutraliser sur le score de 0-0.

Un tout autre spectacle était donc fortement espérer par les supporters de l'OGC Nice, venus en nombre pour soutenir leur équipe qui restait sur 4 victoires consécutives. Malheureusement pour le public, ce match annoncé palpitant au départ n'a pas vraiment eu l'effet escompté.

Malgré une légère domination niçoise, il n'y a pas eu de but dans cette rencontre, et le Stade de Reims aurait pu faire le hold-up parfait si Folarin Balogun n'avait pas manqué son penalty à la 55e minute. Score final 0-0 entre les deux équipes, qui voit donc l'OGC Nice concéder sa première contre-performance depuis le 15 janvier dernier, et un match nul... à Reims 0-0.

OGC Nice : Jordan Lotomba, symbole du renouveau à Nice

Si l'OGC Nice n'est pas parvenu à prendre les 3 points face au Stade de Reims, un homme ne cesse de marquer des points auprès des supporters et de son entraîneur Didier Digard qui n'a pas manqué de lui rendre hommage en conférence de presse. "Il est vraiment dans une très belle dynamique. Il met en application nos consignes, répond à nos attentes, pose des soucis à nos adversaires. C’est un joueur complet."

Arrivé au Gym en 2020, Jordan Lotomba a vécu des moments difficiles avec Patrick Vieira, Christophe Galtier ou encore Lucien Favre, mais depuis l'arrivée de Didier Digard, le joueur de 24 ans, qui évolue au poste de latéral droit, est littéralement transformé, et est désormais une pièce maîtresse du jeu de l'OGC Nice.