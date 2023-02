PSG : La durée d'indisponibilité de Neymar est connue !

Publié par Enzo Vidy le 20 février 2023 à 16:24

Alors que Neymar s'est blessé à la cheville dimanche avec le PSG lors de la victoire face à Lille, sa durée d'indisponibilité est connue.

C'est un nouveau coup du sort qui s'est abattu sur Neymar et le PSG dimanche après-midi. Dans un match spectaculaire entre Parisiens et Lillois, les hommes de Christophe Galtier ont vécu une première partie de deuxième période absolument cauchemardesque. Alors qu'il menait 2-1 à la pause, le PSG a perdu Neymar sur blessure, après que ce dernier ait vu sa cheville méchamment tourner.

Derrière, les Parisiens ont concédé 2 buts en 11 minutes pour se retrouver menés 3-2. C'est finalement Kylian Mbappé à la 87e, et Lionel Messi à la 94e, qui ont réussi à renverser la tendance et permettre au PSG de s'imposer devant son public. Quelques heures après la rencontres, le club a pris connaissance des premiers résultats concernant sa star brésilienne, et se montrait assez rassurant au départ puisqu'aucune fracture n'était mentionnée.

Mais ce lundi, les examens complémentaires n'ont pas apporté de bonnes nouvelles à la direction parisienne, en vue des échéances importantes qui attendent le club de la capitale.

PSG : 3 à 4 semaines d'absences pour Neymar

D'après les informations révélées par Le Parisien ce lundi après-midi, l'absence de Neymar serait estimée entre 3 et 4 semaines après les examens réalisés. De ce fait, le Brésilien est d'ores et déjà forfait pour le Classico face à l' OM, et ne devrait pas être disponible pour le match retour face au Bayern le 8 mars prochain à l'Allianz Arena. C'est donc un terrible coup dur qui se précise pour Christophe Galtier et le PSG, qui vont devoir se passer des services de leur attaquant pendant un long moment.

La blessure qui touche actuiellement Neymar est récurrente pour le Brésilien, qui intervient souvent à la même période de l'année, au moment des grands rendez-vous du Paris SG en Ligue des Champions.