PSG Mercato : L'avenir de Neymar complétement relancé au Paris SG

Publié par Jules le 21 février 2023 à 08:26

Auteur d'une très belle saison avec le PSG malgré sa récente blessure, Neymar est pourtant annoncé vers la sortie depuis plusieurs semaines au Paris SG.

Arrivé au PSG en 2017 en provenance du FC Barcelone contre la somme record de 222 millions d'euros, Neymar alterne le bon et le moins bon depuis qu'il a débarqué à Paris. Cependant, cette saison est probablement l'une de ses plus abouties, en dépit des résultats collectifs qui sont en deçà des attentes au Paris SG avec, notamment, une défaite durant le huitième de finale aller contre le Bayern Munich, et une élimination de la Coupe de France face à l'OM il y a quelques semaines.

Pour ne rien arranger, Neymar s'est très récemment blessé et risque de manquer le match retour face au Bayern. Une situation qui ne masque cependant pas son très bon bilan cette saison. Depuis le mois d'aout, l'attaquant brésilien a déjà inscrit 18 buts et délivré 17 passes décisives en 29 matchs avec le Paris SG, toutes compétitions confondues. Alors que l'attaquant parisien enchaîne les bonnes performances avec le PSG, le doute plane toujours concernant son avenir dans la capitale dans les prochains mois.

PSG Mercato : Neymar pourrait rester jusqu'en 2027

Tandis que Kylian Mbappé pourrait quitter le club pour rejoindre le Real Madrid, Lionel Messi pourrait lui aussi faire ses valises et s'en aller du PSG lors du prochain mercato. Une possibilité qui ferait de Neymar le dernier rescapé de la MNM, lui dont le contrat court jusqu'en 2027 avec le Paris SG. Malgré les rumeurs concernant un potentiel départ, les clubs intéressés ne sont pas légion. Mis à part Chelsea et Newcastle, peu de clubs ont montré leur intérêt pour l'international brésilien.

Comme le révèle L'Équipe dans son édition du jour, Neymar n'envisagerait pourtant pas de partir et voudrait aller jusqu'au bout de son contrat avec le PSG. Malgré les quelques polémiques autour du joueur depuis son arrivée, l'international brésilien s'est toujours senti très bien au Paris SG, et ne voit pas de raison de quitter le club dans les prochains mois. D'autant que son salaire conséquent serait un véritable obstacle dans l'optique d'un départ du Paris Saint-Germain, ce dont l'entourage du joueur est bien conscient.

Ainsi, l'idée de Neymar serait de rester au PSG jusqu'à la fin de son contrat en juin 2027. Et selon les informations du quotidien sportif, un potentiel départ de Lionel Messi et de Kylian Mbappé ne changerait rien à la décision du joueur, qui semble donc bel et bien parti pour rester au Paris SG encore un bon moment.