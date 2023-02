Stade Rennais : Tait absent face à Clermont, une brouille à l'origine

Publié par Enzo Vidy le 21 février 2023 à 11:28

Alors que Flavien Tait n'a pas été convoqué dans le groupe du Stade Rennais face à Clermont, la raison de son absence a été dévoilée.

C'était l'absence surprise de la belle après-midi du Stade Rennais dimanche face au Clermont Foot. Quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre face aux Clermontois au Roazhon Park, le groupe du Stade Rennais était publié sans la présence de Flavien Tait. Alors, était-ce une blessure de dernière minute pour l'ancien milieu angevin ? Bruno Genesio a répondu en conférence de presse après la victoire du Stade Rennais, en affirmant que son joueur n'était pas blessé : "C’est un choix. Blessé ? Non."

Une réponse très courte de la part d'un coach qui n'a clairement pas voulu s'étaler sur le sujet. Quelques heures après, Flavien Tait fera l'objet d'une accusation stupide et gravissime sur les réseaux sociaux qui l'obligera à prendre la parole via son compte Instagram pour éteindre la rumeur complètement infondée qui circulait avec insistance et qui mentionnait une aventure avec la femme de Lovro Majer.

Quoi qu'il en soit, si cette rumeur a depuis été complètement anéantie, la véritable raison de son absence dans le groupe dimanche n'était toujours pas connue. Mais lundi après-midi, une information importante a été révélée.

Stade Rennais : Une brouille entre Bruno Genesio et Flavien Tait

D'après les informations du journaliste Pierre Le Gall, présent lundi sur le plateau de l'émission Pleine Lucarne, Flavien Tait n'a pas été convoqué dans le groupe du Stade Rennais suite à un accrochage avec son entraîneur lors du dernier entraînement la veille du match face à Clermont.

"De ce que l'on sait, il y a eu un petit incident avec Bruno Genesio à l'entraînement la veille du match ce qui a conduit à ce choix, donc ce n'est pas un choix sportif." Reste à savoir si Flavien Tait sera de retour dès jeudi pour la réception du Shakhtar Donetsk, et si ce petit accrochage est désormais de l'histoire ancienne entre les deux hommes du SRFC.