OL : Une perte d'argent colossale pour l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 21 février 2023 à 14:18

L' OL enregistre une énorme perte financière en raison de son absence en Coupe d'Europe. Le montant du manque à gagner est dévoilé.

L’ OL, actuellement 9e de Ligue 1, s'éloigne de la course à l'Europe. Le club rhodanien pourrait souffrir encore plus financièrement s'il ne se qualifie pas en Coupe d’Europe à l’issue de la saison. À 14 journées de la fin du championnat, l’Olympique Lyonnais a 35 points et 15 points de retard sur la 3e place de Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Elle n’est donc plus en course pour la C1, mais peut encore décrocher un billet en Ligue Europa ou à défaut en Ligue Europa Conférence.

En ce qui concerne les compétitions européennes, c’est la deuxième fois en trois saisons de suite que l’ OL n'en joue aucune. L’exercice dernier, l’Olympique Lyonnais a terminé à la 8e place et n’est donc pas qualifié pour l'Europe cette saison. Une absence en Ligue des Champions et en Ligue Europa qui a une lourde conséquence financière dans les finances lyonnaises.

Dans son rapport du premier semestre 2022-2023, l’ OL estime l’impact financier de son absence en Coupe d’Europe à 15 millions d’euros. Si l'équipe de Laurent Blanc ne décroche pas un ticket européen à l’issue de la saison actuelle, cela va encore faire un gros trou dans les caisses.

OL : 79 M€ encaissés par Lyon sur les ventes et prêts payants cette saison

Pour combler en partie ce manque à gagner, l’ OL est contraint de vendre des joueurs. L’été dernier, Jean-Michel Aulas a transféré Lucas Paqueta pour 43 M€ et Léo Dubois pour 2,5 M€, respectivement à West Ham et Galatasaray. Cet hiver, Malo Gusto a été cédé à Chelsea contre 30 M€. Quant à Karl Toko-Ebambi (1,5 M€), Romain Faivre (1 M€), Tino Kadewere et Cenk Ozkacar, ils font l’objet d’un prêt payant. Selon les chiffres de Transfermarkt, l' OL a encaissé près de 79 M€ sur ces transactions.