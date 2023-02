PSG Mercato : Lionel Messi prêt à désavouer son père pour le Barça ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 février 2023 à 15:03

Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, a récemment refroidi l'idée d'un retour de l’attaquant du PSG au Barça. Contre l’avis du principal concerné ?

Libre le 30 juin prochain, avec une option pour une saison supplémentaire, Lionel Messi n’est pas encore parvenu à un accord avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation. D’ailleurs, la dernière réunion entre ses représentants et la direction du club de la capitale ne se serait passée avec succès. De passage à Barcelone, le père de l’attaquant argentin a été interrogé par plusieurs journalistes catalans sur un éventuel retour de son fils chez les Blaugranas s’il venait à quitter le PSG cet été.

« Je ne pense pas qu'il reviendra au Barça. Les conditions ne sont pas remplies. Nous n'avons pas parlé à Laporta et il est sous contrat au PSG », a répondu Jorge Messi. Mais aux dernières nouvelles, il semble bien qu’un retour au Camp Nou soit parmi les options envisagées par la Pulga pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Lionel Messi pense toujours à revenir au Barça

Le Paris Saint-Germain parviendra-t-il à conserver Lionel Messi pour une troisième saison ? Selon les derniers renseignements de L’Équipe sur ce dossier, le septuple Ballon d’Or ne serait plus partant à l’idée de parapher un nouveau bail avec les Rouge et Bleu. Arrivé librement en août 2021, Lionel Messi envisagerait désormais de s’en aller de cette même façon dans quelques mois. À bientôt 36 ans et ne pensant pas encore à la retraite, l'attaquant argentin réfléchirait à un départ vers l’Inter Miami ou tout simplement un retour au FC Barcelone.

Une tendance confirmée par Gerard Romero, streameur espagnol, qui a confirmé que le champion du monde 2022 n’exclurait pas forcément de revenir terminer là où tout a commencé pour lui, le Barça. « Personnellement, je n'exclus pas le retour de Messi. C'est très difficile, mais je ne l'écarte pas complètement. Leo n'arrête pas de répéter à une partie de son entourage que le Barça est une option », a indiqué Gerard Romero dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le PSG est donc prévenu.