OL : Le terrible constat d'une légende lyonnaise après Auxerre

L’ OL est loin de prétendre à une place européenne cette saison. Une situation peu surprenante pour un ancien attaquant lyonnais.

L’Olympique Lyonnais vit une saison difficile. Battu (2-1) par le promu Auxerre lors de la dernière journée, l’ OL ne pointe qu’à la 9e place du championnat après 24 journées disputées. Une performance loin de répondre aux attentes des Gones au début de saison. L’exécutif lyonnais misait sur une qualification en Ligue des champions au terme de cet exercice. Mais au vu de son classement actuel, Lyon est distancé et n’a plus que de maigres chances de finir sur le podium. Ancien attaquant de l’ OL, Sydney Govou n’est pas surpris par la situation de son ancien club. L’ancien international tricolore estime que les Gones pataugent depuis quelques saisons déjà. Ils méritent d’être à cette place d’après l’ancien attaquant reconverti dans les médias.

OL : Sydney Govou pas surpris par la situation de Lyon

Sydney Govou reste néanmoins déçu par cette énième contreperformance face à l’AJ Auxerre. Une équipe mal en point depuis plus de trois mois. « Auxerre n’avait pas gagné en Ligue 1 depuis trois mois et demi, et on ressent donc de la déception, car les derniers matchs laissaient penser qu’il y avait du mieux. C’est le signe que l’OL est bien rentré dans le rang, le déclassement qui date de quelques années, est indéniable. [...] Il n’y a aucune aberration à voir l’OL être là où il est aujourd’hui. C’est plus rageant que vraiment choquant », a-t-il analysé dans les colonnes du journal régional Le Progrès.

Défait par l’AJA, l’ OL se déplace ce samedi sur la pelouse de l’Angers SCO, la lanterne rouge. Reste à savoir si les Gones pourront composer avec le retour d’Alexandre Lacazette. Blessé contre Lens, le capitaine lyonnais était absent à Auxerre. Malade et forfait pour le déplacement à l’Abbé Deschamps, Laurent Blanc pourrait signer son retour sur le banc contre le SCO.