Stade Rennais : Une inquiétude pour le SRFC contre le Shakhtar

Publié par Ange A. le 22 février 2023 à 08:03

Le Stade Rennais affronte le Shakhtar Donetsk ce jeudi en barrages de la Ligue Europa. Un cadre reste incertain du côté du SRFC.

Vainqueur de Clermont dimanche, le Stade Rennais a stoppé la saignée. Avant cette victoire (2-0), le SRFC restait sur trois défaites de rang toutes compétitions confondues. Un succès rassurant pour le club breton avant son match crucial face au Shakhtar Donetsk. Rennes doit absolument s’imposer après sa défaite face aux Ukrainiens (2-1) lors de la première manche. Les Rouge et noir jouent gros ce jeudi lors du barrage retour de la Ligue Europa. Pour ce choc, Bruno Genesio devrait composer avec deux forfaits en défense. Au poste de latéral droit, le technicien breton devrait aligner sa recrue hivernale Djed Spence. L’arrière droit est prêté pour le reste de la saison sans option par Tottenham.

Stade Rennais : Le SRFC toujours privé d’un cadre contre le Shakhtar ?

Déjà absent au match aller et sur le flanc depuis le début du mois de février, Hamari Traoré devrait encore rater la réception du Shakhtar Donetsk. Le capitaine du Stade Rennais souffre d’une élongation au mollet et devrait vivre cette rencontre en tribunes. Lorenz Assignon, sa doublure habituelle, est aussi sur le flanc. Le jeune latéral va manquer quelques mois de compétition en raison d’une blessure aux ligaments croisés.

Outre ces deux latéraux, Rennes sera privé de Xeka et de Martin Terrier. Le buteur vedette du SRFC ne rejouera plus cette saison. L’attaquant rennais souffre d’une rupture des ligaments croisés. L’incertitude demeure également pour Flavien Tait. Le milieu de terrain avait été ménagé contre Clermont. Un choix assumé par le coach du SRFC au sortir de la victoire contre le club auvergnat. « C’est un choix. Blessé ? Non », avait affirmé l’ancien coach de l’OL en conférence de presse au sortir de ce succès. Une brouille avec Bruno Genesio serait à l’origine de sa mise à l’écart.