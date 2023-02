ASSE Mercato : Krasso prend enfin la parole pour son avenir

Publié par Jules le 22 février 2023 à 09:03

Depuis le début de la saison, Jean-Philippe Krasso performe avec l'ASSE, et va bientôt devoir prendre une grande décision pour son avenir à Sainté.

Revenu de son prêt à l'AC Ajaccio l'été dernier, Jean-Philippe Krasso s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable avec l'ASSE. Et pour cause, l'international ivoirien (4 sélections) est le meilleur buteur de Ligue 2 cette saison, avec pas moins de 11 réalisations en 21 rencontres sous le maillot vert. Un bon bilan pour l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, qui attire logiquement les convoitises de nombreux clubs, notamment en Ligue 1.

Tandis que son contrat arrive à son terme en juin prochain, Jean-Philippe Krasso va rapidement devoir prendre une décision pour la suite de sa carrière. L'AS Saint-Etienne, qui s'est bien renforcé cet hiver avec, notamment, les arrivées de Dennis Appiah et de Niels Nkounkou, risque donc de perdre leur attaquant phare à l'issue de l'exercice en cours, et tout cela gratuitement. Néanmoins, rien n'est encore joué en ce qui concerne l'avenir du meilleur buteur de Ligue 2, qui n'a pas encore fait son choix.

ASSE Mercato : Jean-Philippe Krasso n'a pas encore décidé pour son avenir

Dans une interview accordée au Télégramme, Jean-Philippe Krasso est revenu sur la question de son avenir à l'ASSE, mais aussi sur le mercato hivernal, durant lequel il aurait pu quitter l'AS Saint-Etienne. "J’ai décidé de rester cet hiver malgré plusieurs sollicitations parce que je me sens bien à Saint-Étienne", a expliqué le buteur ivoirien. En revanche, rien ne dit que le joueur serait encore Stéphanois la saison prochaine.

Dans cet entretien, Jean-Philippe Krasso est aussi revenu sur la question d'une prolongation avec l'ASSE, et il ne ferme aucune porte à ce moment de la saison. "Je suis en fin de contrat en juin. Une prolongation à Saint-Étienne ? Pour l’instant, je ne réfléchis pas là-dessus, assure l'attaquant de 25 ans. Je suis concentré sur le maintien. Je n’exclus pas une prolongation ni un départ." Les prochaines semaines devraient être déterminantes pour l'avenir de l'attaquant de l'AS Saint-Etienne.