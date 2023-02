FC Nantes : Un important retour se profile pour la Juventus

Publié par Jules le 22 février 2023 à 10:50

Alors que le FC Nantes affronte de nouveau la Juventus cette semaine, les Bianconeri auront un renfort de taille pour cette rencontre.

Après un match nul glorieux arraché par le FC Nantes sur la pelouse de la Juventus (1-1), la semaine passée, les Canaris vont désormais tenter de transformer l'essai en s'imposer contre le club italien à la Beaujoire ce jeudi soir. Une mission périlleuse pour les hommes d'Antoine Kombouaré, mais loin d'être impossible au vu de l'exploit réalisé au match aller par le FCN. À domicile, les Nantais auront d'autant plus le droit de rêver à une qualification en huitième de finale de Ligue Europa.

Alors que du côté de la Juventus, ce match n'aurait dû être qu'une formalité, comme l'a rappelé Claudio Marchisio, ancien milieu de terrain turinois, du côté du FC Nantes, une qualification relèverait de l'exploit. Plus la date se rapproche, plus les supporters nantais rêvent d'une victoire contre les Bianconeri, mais cela ne sera, bien sûr, pas facile, puisque le FCN ne part pas du tout favori face à l'actuel 7e de Serie A. D'autant plus que la Juve va récupérer un joueur important en attaque avant ce match.

FC Nantes : Federico Chiesa sera de retour face au FCN

Passeur décisif au match aller contre le FC Nantes, Federico Chiesa n'a pas joué ce week-end avec la Juventus, lors de la victoire contre la Spezia (0-2) et était absent de l'entraînement. Néanmoins, l'international italien (40 sélections, 4 buts) a retrouvé le chemin des terrains ce mardi, et tout semble indiquer qu'il devrait bel et bien être présent ce jeudi avec la Juve pour le déplacement à Nantes en Ligue Europa.

En revanche, les joueurs du FC Nantes peuvent souffler un peu puisque Federico Chiesa risque d'être encore un peu court physiquement, et devrait donc débuter la rencontre sur le banc. Quoi qu'il en soit, Chiesa ou pas, le FCN va devoir créer l'exploit pour faire vibrer la Beaujoire jeudi, et s'offrir une qualification en huitième de finale de Ligue Europa.