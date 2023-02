AS Monaco : La consigne ferme du coach de l'ASM contre le Bayer

Publié par ALEXIS le 23 février 2023 à 02:32

L’AS Monaco a certes pris un avantage grâce à sa victoire sur le Bayer Leverkusen, à l’aller, mais Philippe Clement reste prudent pour le match retour.

C’est ce jeudi (18h45) que l’AS Monaco reçoit le Bayer Leverkusen, au stade Louis-II, en 16es de finale retour de la Ligue Europa. Il y a une semaine, l’ASM a infligé une défaite au club de Bundesliga (2-3). Menés (2-1) en deuxième période, les Monégasques avaient renversé les Allemands grâce aux buts de Krepin Diatta (2-2, 74e) et du capitaine Axel Disasi dans le temps additionnel (2-3, 90e+2).

Avec ce résultat, l’AS Monaco a pris une option sérieuse vers la qualification pour les 8es de finale. Un match nul sur le Rocher suffirait au bonheur du club de la Principauté. Toutefois, Philipe Clement estime que la qualification n’est pas encore acquise. Il a donc demandé à ses joueurs de ne pas tenir compte du résultat du match aller, car le Bayer Leverkusen a les moyens de se qualifier à Monaco.

« L'avantage d'un but acquis au match aller ne change rien, car c'est seulement un but d’écart, a-t-il prévenu dans des propos rapportés par L’Équipe. On doit jouer notre jeu et jouer pour gagner. Quand on calcule trop, on n'est pas bien, ce n'est pas notre style de jeu. On a nos automatismes et c'est dangereux de changer. On peut changer de système, mais la philosophie de jeu reste la même. »

AS Monaco : Volland et Martins de retour, Aguilar incertain, Maripan et Vanderson forfaits

Comme évoqué mardi, l’entraineur de l’AS Monaco a annoncé la présence de Kevin Volland (attaquant) et Gelson Martins (ailier) dans son groupe pour affronter le club allemand. Ils se sont entrainés normalement selon leur coach. Quant à Ruben Aguilar, il est incertain. Le défenseur a travaillé individuellement ce mercredi, et le staff médical et technique prendra une décision le concernant, jeudi. « Ruben est très motivé, il veut toujours être là pour l'équipe. On verra demain pour la décision. »

En revanche, Philippe Clément ne pourra pas compter sur Guillermo Maripan et Vanderson. Le défenseur central chilien et le piston droit brésilien ne sont pas aptes pour ce match de coupe d'Europe.