ASSE : Le cas Etienne Green inquiète à Saint-Etienne

Publié par Jules le 23 février 2023 à 09:37

Relégué sur le banc par l'arrivée de Gautier Larsonneur à l'ASSE, Etienne Green ne joue plus avec l'AS Saint-Etienne malgré son gros potentiel.

Cet hiver, l'ASSE s'est massivement renforcé pour tenter de sauver le club d'une relégation en Ligue 2 qui serait terrible pour le club ligérien. Ainsi, les Verts ont notamment recruté Gautier Larsonneur, en provenance du Stade Brestois, alors que ce dernier était prêté à Valenciennes depuis le début de la saison. Auteur de belles prestations avec les Verts depuis son arrivée au club, l'ancien portier brestois a logiquement relégué Etienne Green sur le banc. Un deuxième coup dur pour le gardien anglais, déjà inquiété par l'arrivée de Mathieu Dreyer l'été dernier.

Pire que ça, Etienne Green ne fait même plus partie du groupe de Laurent Batlles depuis le mois de décembre. En effet, le coach de l'ASSE compte sur la doublette Larsonneur-Dreyer, ce qui a fait sortir Etienne Green de l'effectif, lui qui n'est plus apparu sur une feuille de match depuis le 30 décembre. Une descente aux enfers pour celui qui était le portier titulaire de l'AS Saint-Etienne en début de saison, et qui a montré de belles choses par moment, malgré son jeune âge.

ASSE : Alain Jacon vole au secours d'Etienne Green

Cette place de 3e gardien, Alain Jacon la connaît bien puisqu'il l'occupait à l'ASSE dans les années 1980. Dans un entretien accordé à But!, l'ancien portier stéphanois s'est livré sur le cas Etienne Green. "Je suis triste pour lui, surtout que c'est un Stéphanois. Il nous avait sauvés il y a deux ans et là, il ne joue plus. Cela montre encore une fois que tout peut aller très vite dans le foot, dans un sens comme dans l'autre."

Ce nouveau statut, revu à la baisse, pourrait pousser Etienne Green à quitter l'ASSE. Sous contrat avec les Verts jusqu'en 2025, le jeune gardien de 22 ans pourrait rapporter une belle somme à l'AS Saint-Etienne, à l'inverse de Jean-Philippe Krasso, qui sera libre en fin de saison, et dont l'avenir est encore incertain du côté de Saint-Etienne.