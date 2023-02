OL Mercato : Aulas justifie la nomination de Sonny Anderson à Lyon

Publié par ALEXIS le 23 février 2023 à 15:20

Ancienne gloire de l’ OL, Sonny Anderson a fait son retour au club en tant que conseiller. Après avoir justifié son retour à Lyon, Aulas a précisé son rôle.

Sonny Anderson est effectivement le tout nouveau conseiller sportif de l’ OL. Comme annoncé mercredi, il a été présenté officiellement en conférence de presse, ce jeudi, en présence du président Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot (Directeur du football). L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a exprimé sa joie de revenir dans un club, dont il a défendu le maillot (1999-2003), dans le costume de dirigeant.

"Je suis très heureux, la plupart des personnes ici connaissent l’amour que j’ai pour le club depuis 1999. A 52 ans, je réalise un rêve de revenir à la maison, à l’ OL », a-t-il confié, tout en déclarant : "J’ai beaucoup d’amour pour le club et je veux l'aider à redevenir ce qu’il était avant. Je suis positif pour la fin de la saison." Le Brésilien a fait savoir qu’il a déjà discuté avec Laurent Blanc et "les choses sont claires" entre lui et l’entraineur de l’ OL.

OL : Sonny Anderson, "je suis là pour conseiller sur l’évolution des équipes"

Sonny Anderson a ensuite expliqué son rôle de conseiller sportif au sein du club rhodanien. "Je suis là pour conseiller sur l’évolution des équipes. Si je vois des choses qui se passent, du côté de l’Academy ou d'une de nos autres équipes, je peux alerter pour anticiper. J’aurais la totale liberté pour dire ce qui ne va pas. Je n’ai pas d’appréhension […], mais il faut me laisser le temps. Dès que j’aurais la possibilité de faire des déplacements, je viendrais et je verrai les matchs à la maison."

Jean-Michel Aulas a aussi justifié la nomination du nouveau conseiller. "L’arrivée de Sonny est une réponse pour se donner les moyens de réussir dans le futur. Il arrive comme conseiller football. On souhaite qu’il nous accompagne dans la stratégie. Il n’y a aucune ambiguïté avec Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou (responsable du recrutement), c’est une équipe. Il aura une liberté totale."