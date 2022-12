PSG Mercato : C’est officiel, Campos essuie un cinglant revers

Publié par JEAN-LUC D le 06 décembre 2022 à 20:15

Désireux d’ajouter un défenseur central de plus à l’effectif du PSG, Luis Campos va devoir tirer un trait définitif sur une piste alléchante de l’été passé.

Placé dans le collimateur du Paris Saint-Germain depuis le dernier mercato estival, un prodige français a définitivement scellé son avenir ce mardi. Pisté par Luis Campos, le défenseur central Mohamed Simakan a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire. En effet, le RB Leipzig a annoncé cet après-midi la signature d'un nouveau bail avec l’ancien joueur du RC Strasbourg jusqu’au 30 juin 2027.

Le Marseillais de naissance, qui a rejoint la Bundesliga en juillet 2021 contre un chèque de 15 millions d’euros, s'épanouit sous les couleurs du RB Leipzig, où son énorme potentiel a convaincu ses dirigeants d’étendre son engagement sur le long terme. Une situation qui complique davantage les affaires du Paris Saint-Germain dans ce dossier.

PSG Mercato : Campos obligé de miser gros pour Mohamed Simakan

Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues cette saison, Mohamed Simakan a convaincu ses dirigeants de lui faire confiance sur le long terme. « Il a très bien accepté son nouveau rôle sur le flanc défensif droit. Ici, il montre à la fois ses forces défensives et offensives et souligne sa flexibilité », a déclaré le directeur sportif du club allemand, Max Eberl, en marge de l’officialisation de la prolongation de Simakan.

Une nouvelle signature qui devrait provisoirement constituer un sérieux obstacle aux intentions des dirigeants parisiens de le recruter. Une proposition d’un montant hors-norme pouvant obliger les dirigeants de la formation allemande à réfléchir sur la situation de l’international français de 22 ans. Évalué à 28 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le défenseur formé à Strasbourg pourrait ainsi rapporter gros aux pensionnaires du Red Bull Arena.

Affaire à suivre donc...