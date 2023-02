PSG Mercato : Un Marseillais pour remplacer Sergio Ramos à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 février 2023 à 12:50

Après Christophe Galtier, un autre marseillais pourrait débarquer dans la capitale pour remplacer Sergio Ramos au PSG. Luis Campos s’active dans ce sens.

Alors que la tendance était à une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain, Sergio Ramos ne devrait finalement pas poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Avec l’arrivée déjà actée de Milan Skriniar pour l’été prochain, les dirigeants parisiens ne voudraient plus garder le vétéran espagnol. D’ailleurs, Luis Campos se serait d’ores et déjà mis à la recherche d’un nouveau défenseur central pour remplacer numériquement Sergio Ramos. Et aux dernières nouvelles, le conseiller football du club de la capitale n’aurait pas renoncé à son envie de rapatrier un talent français dans cinq mois.

PSG Mercato : Mohamed Simakan pour remplacer Sergio Ramos ?

À la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain a tenté sa chance avec plusieurs cibles lors du dernier mercato, dont Mohamed Simakan. Mais le joueur de 22 ans a préféré rester au RB Leipzig, où il a même paraphé un nouveau bail jusqu’en juin 2027.

« Luis Campos a parlé avec mes agents, c’est vrai. Ils étaient intéressés. Mais la stabilité est importante pour moi. On a pris une décision commune avec les dirigeants, celle de rester. Je suis content, car je pense que Leipzig est l’endroit où je pense être le mieux pour l’instant », avait expliqué Simakan dans les colonnes de L’Équipe, en novembre dernier. Cependant, le Paris SG n’aurait pas renoncé à son recrutement et Luis Campos surveillerait toujours ses performances en Bundesliga.

D’après les renseignements recueillis par le portail spécialisé PSGInside Actus, « Simakan du RB Leipzig est devenu une des priorités pour le mercato d'été. Ce qui fait une info en voilà deux, car si Simakan devient une priorité et comme Skriniar viendra à coup sûr, ça veut donc dire que Paris a changé d'avis sur Sergio Ramos. »

Auteur de solides prestations avec 3 buts et 6 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues, le natif de Marseille formé au RC Strasbourg pourrait donc rejoindre le PSG l’été prochain pour prendre la place de Ramos. Il faudra toutefois que les Parisiens acceptent de signer un chèque de 40 millions d’euros, la valeur de l’international espoir français selon sa direction.