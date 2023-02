Stade Rennais : Face au FC Nantes, le rebond ou la crise au SRFC ?

Publié par Enzo Vidy le 24 février 2023 à 19:37

Après le fiasco européen de jeudi soir, le Stade Rennais se déplace à Nantes dimanche avec deux options possibles : le rebond ou la crise au SRFC ?

La nuit a été courte, et le réveil extrêmement brutal pour les joueurs et supporters du Stade Rennais ce vendredi. Jeudi soir, au bout de la nuit, le SRFC a concédé l'élimination face aux Ukrainiens du Shakthar Donetsk, une véritable désillusion qui sera très longue à digérer. Le problème, c'est que le Stade Rennais ne va pas avoir le temps de gamberger.

Dès dimanche, les hommes de Bruno Genesio se déplacent du côté de la Beaujoire pour un derby face au FC Nantes, et la défaite est interdite pour le Stade Rennais. Mais pour le moment, l'heure est à la remobilisation générale au sein du vestiaire, car l'entraîneur l'a avoué à l'issue de la rencontre jeudi soir, ses joueurs sont abattus. "Elle fait mal, elle est dure à accepter car je pense qu’on méritait la qualification. Mais le football est parfois cruel. Il faut aussi savoir l’accepter et être capable de rebondir très vite. C’est très dur. J’ai dit à mes jeunes joueurs que j’étais quand même fier d’eux."

Parmi les jeunes joueurs dont parle Bruno Genesio en conférence de presse, on pense évidemment à Jeanuël Belocian, auteur de 118 minutes extrêmement satisfaisantes, avant que sa soirée ne se transforme en un véritable cauchemar. Auteur d'un but contre son camp qui a permis aux Ukrainiens d'arracher les tirs au but, le jeune joueur, qui venait de fêter ses 18 ans, était inconsolable au coup de sifflet final. Un Belocian désemparé, qui a reçu le soutien de tout un groupe, et qui aura certainement à coeur de se racheter, si possible dès dimanche, en cas d'une nouvelle titularisation.

Stade Rennais : Warmed Omari déterminé face à Nantes

L'autre jeune joueur du Stade Rennais dont Bruno Genesio peut être fier est sans nul doute Warmed Omari. Gravement blessé en fin de saison dernière, le jeune défenseur de 22 ans est récemment revenu à la compétition. Si ses premières prestations étaient relativement inquiétantes, Warmed Omari a retrouvé un niveau presque similaire à celui qu'il avait offert juste avant sa blessure l'an dernier.

Jeudi soir, il a été l'un des meilleurs rennais de la rencontre, et s'est même offert le luxe de trasnformer son penalty lors de la séance des tirs au but, avec un calme et un sang-froid remarquable pour son jeune âge. Mieux encore, il a été le seul joueur du Stade Rennais à prendre ses responsabilités, en se présentant en zone mixte, et se tourner vers le derby face à Nantes dimanche. "C’est un match qu’on doit gagner. Il ne faut pas réfléchir. C’est soit on gagne, soit on gagne. C’est comme ça, c’est un derby. Si on veut continuer à montrer de très bonnes choses, il faut gagner ce match. Ça va nous booster pour la fin de saison."

Il ne reste plus qu'à espérer que ses partenaires soient autant motivés à l'idée de se racheter à la Beaujoire dimanche, car une nouvelle débâcle pourrait avoir des conséquences dramatiques, aussi bien pour les joueurs, que pour l'entraîneur du Stade Rennais.