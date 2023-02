OL : Laurent Blanc reçoit un avertissement avant Angers

Publié par Ange A. le 25 février 2023 à 09:46

De retour sur le banc pour le déplacement de l’ OL à Angers, Laurent Blanc a été averti par Abdel Bouhazama, son homologue du SCO.

Absent lors de la défaite de l’Olympique Lyonnais à Auxerre, Laurent Blanc sera bien de retour sur le banc des Gones ce samedi. L’entraîneur lyonnais va tenter de mener ses troupes au succès après la défaite sur la pelouse de l’AJA lors de la dernière journée (2-1). Pour ce déplacement, Lyon sera privé de deux cadres. Bien qu’ayant repris l’entraînement, Alexandre Lacazette, le capitaine et le Gone le plus décisif, est forfait pour cette affiche de la 25e journée de Ligue 1. Comme le buteur vedette de l’ OL, Corentin Tolisso n’effectuera pas le déplacement à Angers. Une lésion décelée au mollet gauche suite à une IRM devrait l’éloigner des terrains pendant une semaine au moins. Avec ces forfaits et le dernier résultat de Lyon, Abdel Bouhazama croit en exploit ce samedi.

OL : Abdel Bouhazama optimiste pour Angers face à Lyon

L’entraîneur de l’Angers SCO veut profiter des circonstances pour signer une victoire contre l’Olympique Lyonnais. « Tout le monde a envie de jouer contre l’OL. C’est un grand club français. Nous sommes derniers, nous pouvons faire un exploit. Nous n’avons rien à perdre. Auxerre nous a montré la voie. Nous devons être combatifs », a indiqué Abdel Bouhazama en marge de cette affiche.

Lanterne rouge du championnat, le SCO reste sur 16 matchs sans victoire en Ligue 1 avant défier Lyon. Les Gones pointent à la 9e place et veulent toujours croire à une qualification en Coupe d’Europe. En revanche, Laurent Blanc mise sur toute autre qualification qu’une en Ligue des champions. Les chances des Gones de finir sur le podium ne sont plus que maigres à ce stade de la saison. Reste maintenant à savoir s’ils vont renouer avec le succès ce samedi face au dernier du championnat.