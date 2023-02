Stade Rennais : Le capitaine du SRFC lance le derby contre Nantes

Publié par ALEXIS le 25 février 2023 à 17:47

Éliminés de la coupe d’Europe, jeudi, le Stade Rennais et le FC Nantes s’affrontent, dimanche. Bourigeaud annonce la couleur sur ce derby à la Beaujoire.

Il y avait la déception au Stade Rennais comme au FC Nantes, jeudi soir, après l’élimination des deux clubs en barrages de la Ligue Europa. Le Stade Rennais a été sorti par Shakhtar Donetsk au tir au but, alors que le club breton avait rétabli la parité à Roazhon Park. Ayant perdu le match aller (2-1), l’équipe de Bruno Genesio a réussi à refaire son retard en remportant le match retour sur le même score (2-1). Mais le SRFC s'est finalement incliné aux tirs au but. À la grande déception de son entraineur.

« Ça fait mal, on est tous déçus et frustrés, car on méritait la qualification. Mais le football est parfois cruel », a-t-il déclaré à l’issue du match. Malgré sa grande déception, l’entraineur du Stade Rennais a invité son équipe à se tourner immédiatement vers le match face au FC Nantes. « Il faut savoir l’accepter et être capable de rebondir très vite », a-t-il recommandé.

Les Canaris aussi ont été balayés par la Juventus au stade de la Beaujoire. Accrochée par le FCN à l’aller à Turin (1-1), la Vieille Dame était revancharde au retour. Auteur d’un triplé, Angel Di Maria a été le bourreau de l’équipe nantaise (0-3). « On a bu le calice jusqu'à la lie, on a tous raté notre match. On n'a pas été à la hauteur de l'événement, il n'y a rien à dire », a déclaré Antoine Kombouaré, très déçu.

Stade Rennais : Bourigeaud, « je déteste perdre contre le FC Nantes »

Dimanche à partir de 15h, le FC Nantes (13e) reçoit le Stade Rennais (6e) lors de la 25e journée de Ligue 1. Un derby évoqué par Benjamin Bourigeaud (29 ans) sur le site internet de la LFP. À Rennes depuis 2017, le capitaine rennais est un habitué des derbies. Interrogé sur le pire souvenir de sa carrière, il a décoché une flèche en direction des Canaris. « Je dirais la défaite contre Nantes (2-1 en mai dernier). Je déteste perdre contre le FC Nantes », a répondu le milieu de terrain, lançant ainsi le derby entre les deux clubs rivaux.