RC Lens : Franck Haise dévoile le point faible des Sang et or

Publié par Ange A. le 26 février 2023 à 06:37

Franck Haise n’a pas caché sa frustration après le match du RC Lens contre Montpellier. Le coach des Sang et or a livré son analyse.

Pas de deuxième succès de rang pour le Racing Club de Lens. Fort de sa victoire (3-1) contre le FC Nantes lors de la dernière journée, le RC Lens espérait signer une nouvelle prouesse ce samedi sur la pelouse du Montpellier Hérault SC. Mais les Sang et or ont été contraints au partage des points par leurs hôtes. Le club artésien a pourtant ouvert le score dès la 4e minute par Angelo Fulgini. Le MHSC est revenu à la marque peu avant l’heure de jeu par Faitout Maouassa.

Ce résultat a de quoi susciter le courroux de Franck Haise. Le coach du RC Lens espérait mieux. Il déplore le manque de lucidité de ses poulains. « Vous avez cette occasion, il faut en mettre une de plus. Eux ont une occasion et demie, une situation que l’on gère très mal, et ils marquent. La semaine dernière, on a battu Nantes 3-1 en ayant 15 occasions et Nantes une. Et on prend un but quand même. Si on veut aller chercher le très haut niveau, il faut les mettre et ne pas les prendre, voilà, c’est simple », a d’abord déclaré le coach Lensois au micro de Canal Plus.

RC Lens : Le point faible du RCL cette saison selon Haise

Pour le coach du Racing Club de Lens, ses poulains pêchent surtout dans le dernier geste. « C’est la finition […] Au très haut niveau, il ne faut pas laisser beaucoup de chances aux adversaires. On n’en laisse pas beaucoup, mais celles que nous laissons, nous les payons en ce moment », a-t-il déploré. Accroché par Montpellier, Lens (4e) joue gros samedi prochain avec la réception du Lille OSC. Le LOSC occupe provisoirement la 5e place après son succès contre le Stade Brestois (2-1) vendredi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1.