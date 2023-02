PSG Mercato : Marco Asensio a tranché pour son prochain club !

Publié par JEAN-LUC D le 26 février 2023 à 09:40

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Real Madrid, Marco Asensio est placé dans le viseur du PSG. L’attaquant de 27 ans sait déjà où il veut poursuivre sa carrière.

Arrivé en provenance de Majorque à l’été 2015 contre un chèque de 3,9 millions d’euros, Marco Asensio dispute ses derniers mois sous les couleurs du Real Madrid. En fin de contrat au terme de la saison en cours, le milieu offensif espagnol n’a pas encore paraphé un nouveau et ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir la saison prochaine. Si le Paris Saint-Germain, Arsenal, le FC Barcelone et d’autres clubs européens rêvent de récupérer gratuitement l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo se verrait bien poursuivre l’aventure avec les Merengues. En effet, d’après les renseignements glanés par Marca, Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, qualifierait Asensio de « décisif » et souhaiterait le garder pour la saison prochaine. Cependant, le triple vainqueur de la Ligue des Champions aurait des exigences.

PSG Mercato : Marco Asensio veut des garanties pour signer

En effet, le quotidien madrilène explique que Marco Asensio n’a pas changé de position concernant son avenir depuis le dernier mercato hivernal. Si plusieurs sources proches du Paris Saint-Germain annoncent une relance de Luis Campos pour le natif de Palma de Mallorca durant l’été, le principal concerné attend toujours que ses représentants et Florentino Pérez trouvent un accord pour sa prolongation de contrat.

Outre l’aspect financier, le partenaire de Karim Benzema aimerait avoir des garanties sportives au Real Madrid avant de signer. Bien évidemment, s’il ne les obtient pas, Marco Asensio quittera le Real Madrid et le Paris SG pourrait alors avoir la chance de le récupérer dans quelques mois.