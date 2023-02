ASSE : Une recrue hivernale veut faire un gros coup à Bordeaux

Publié par Dylan le 26 février 2023 à 18:41

Après la quatrième victoire consécutive en Ligue 2 contre le Pau FC, un défenseur de l'ASSE a hâte d'en découdre avec Bordeaux.

Les Girondins vont devoir se tenir prêts. La 25ème journée de Ligue 2 n'est pas encore terminée et l'AS Saint-Étienne veut déjà repartir à l'attaque. Le club forézien a enchaîné une quatrième victoire consécutive en disposant du Pau FC sur sa pelouse (2-0). Des buts signés Ibrahima Wadji et Jean-Philippe Krasso lui ont permis de prendre ses distances avec la zone de relégation. L'ASSE (15ème, 30 pts) compte désormais 7 points d'avance sur le Dijon FCO, premier relégable.

De leur côté, les Girondins de Bordeaux (3ème, 42 pts) se déplacent lundi à Amiens avec la ferme ambition de retrouver leur deuxième place en championnat. Le FC Sochaux-Montbéliard a profité de son succès 5-1 contre Annecy pour prendre provisoirement cette position samedi. Mais le FCGB a déjà reçu un avertissement pour la prochaine rencontre... face à l'AS Saint-Étienne. Un cadre de l'équipe stéphanoise veut déjà réaliser la passe de cinq en Gironde.

Niels Nkounkou veut enchaîner les victoires avec l'ASSE

Présent en zone mixte après le match contre le Pau FC, Niels Nkounkou a répondu aux questions du média local EVECT. Le latéral gauche prêté par Everton avait déjà la tête à Bordeaux, prochain adversaire des Verts : « On va aller à Bordeaux pour montrer ce qu’on est capable de faire, on va bien travailler cette semaine pour pouvoir attaquer ce match de la même façon que les derniers et on verra ce qu’on va pouvoir aller chercher à Bordeaux » a-t-il réagi à chaud.

Après avoir été buteur et passeur lors de la 24ème journée de Ligue 2, Niels Nkounkou s'est encore montré décisif contre le Pau FC. C'est lui qui a provoqué le penalty inscrit par Jean-Philippe Krasso en seconde mi-temps. En pleine forme actuellement, il pourrait être l'un des principaux dangers pour le club dirigé par David Guion. De son côté, l'entraîneur de l'ASSE Laurent Batlles peut savourer en attendant le prochain match.