ASSE : Malgré la bonne série, Larsonneur reste prudent

Publié par Jules le 27 février 2023 à 09:23

Arrivé cet hiver à l'ASSE, Gautier Larsonneur a rapidement pris une place de titulaire dans les cages stéphanoises grâce à ses belles performances.Cet hiver, l'ASSE a beaucoup investi sur le marché des transferts pour tenter de redresser la barre après un début de saison particulièrement compliqué pour les Verts. Pour ce faire, les Stéphanois se sont notamment offert un nouveau gardien de but, en la personne de Gautier Larsonneur. Une arrivée qui fait du bien aux Stéphanois, qui peuvent compter sur un gardien assez expérimenté, mais qui conserve, à 26 ans, une certaine marge de progression pour les prochaines saisons.Un joli coup réalisé par l'ASSE sur le marché des transferts, et qui commence d'ailleurs déjà à porter ses fruits. Arrivé au début du mois de janvier, l'ancien gardien de but du Stade Brestois réalise de belles prestations avec les Verts. Depuis qu'il a débarqué dans le Forez, Gautier Larsonneur à déjà validé 4 clean-sheet en 8 matchs (6v, 2d), soit plus que lors des 17 premiers matchs de l'AS Saint-Etienne, puisque les précédents gardiens stéphanois n'avaient gardé leur but inviolé qu'à 3 reprises depuis le début de saison.

ASSE : Gautier Larsonneur ne veut pas s'emballer trop vite











Ce week-end, face au, l'ASSE s'est de nouveau imposé et a fait un pas de plus vers le maintien. Une habitude ces dernières semaines, puisque l'AS Saint-Etienne vient d'enchaîner 4 victoires consécutives, et est remonté à la 15e place. Alors que Niels Nkounkou est confiant pour le maintien des Verts , Gautier Larsonneur reste, quant à lui, beaucoup plus prudent, et ne veut pas s'enflammer avant d'avoir mathématiquement validé l'opération.Interrogé par des journalistes à la suite de la dernière victoire de l'ASSE contre Pau (2-0), Gautier Larsonneur a botté en touche et préfère tempérer. "Je n'ai rien contre vous, mais je préfère parler quand on aura atteint l'objectif", a-t-il déclaré aux médias, conscient que, malgré la bonne période que traverse l'AS Saint-Etienne, le club n'est pas encore sauvé d'une relégation potentielle.