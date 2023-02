PSG Mercato : Le Paris SG s'active sur le dossier Mohamed Salah

Publié par Enzo Vidy le 27 février 2023 à 15:53

Face à l'incertitude qui règne concernant l'avenir de Lionel Messi, le PSG s'active sur le dossier Mohamed Salah en vue du prochain mercato.

Après le fiasco du dernier mercato hivernal, le PSG commence déjà à travailler sur l'été prochain. Si plusieurs incertitudes demeurent concernant les potentiels départs, Luis Campos compte bien anticiper les choses le plus rapidement possible, pour enfin montrer pourquoi le Paris SG l'a choisi en tant que directeur sportif.

À l'heure actuelle, le dossier le plus incertain concerne Lionel Messi. Arrivé en 2021 au sein du club de la capitale, le récent champion du monde 2022 semblait, dans un premier temps, tout proche d'une prolongation avec le PSG, lui qui sera libre au mois de juin prochain. Mais contre toute attente, les dernières tendances évoquaient plutôt un départ du joueur argentin l'été prochain, et un retour au FC Barcelone semble toujours d'actualité.

De ce fait, les dirigeants parisiens lui cherchent déjà un remplaçant de renom, et l'auraient déjà identifié du côté de la Premier League, et plus précisément à Liverpool.

PSG Mercato : Mohamed Salah dans le viseur du Paris SG

La très grosse crise que traverse actuellement les Reds pourrait avoir son lot de conséquences à l'issue de la saison. 7e de Premier League, Liverpool est d'ores et déjà distancé pour le titre, et peut-être même dans la course au podium. En Ligue des Champions, les hommes de Jürgen Klopp ont été humiliés à Anfield face au Real Madrid (2-5), et l'élimination semble désormais inévitable.

Dans cette tempête qui ne connaît pas vraiment d'accalmie, Mohamed Salah en est le parfait symbole. L'attaquant égyptien n'est pas aussi influent que lors des dernières saisons, et un départ l'été prochain est de plus en plus probable.

Si l'on en croit les informations du média espagnol, Don Balón, le PSG aurait fait de Mohamed Salah une priorité pour le mercato estival. En effet, pour pallier un éventuel départ de Lionel Messi qui commence à prendre forme, l'attaquant égyptien serait considéré comme le remplaçant idéal au PSG. Cependant, Liverpool réclamerait 80 millions d'euros pour laisser partir son pharaon, qui est sous contrat jusqu'en 2025 avec les Reds.