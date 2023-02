OL : Le constat inquiétant de Blanc à Lyon avant Grenoble

Publié par ALEXIS le 27 février 2023 à 22:53

Vainqueur d’Angers (1-3), samedi, l’ OL affronte Grenoble, mardi. Avant ce match de quarts de finale de Coupe de France, Blanc fait un constat alarmant.

L’ OL a renoué avec la victoire, samedi, en allant s’imposer à Angers (1-3), lors de la 25e journée de Ligue 1. L’équipe de Laurent Blanc rejoue dès ce mardi, cette fois en Coupe de France. Elle reçoit Grenoble Foot, ce mardi à 21h10, pour une place dans le dernier carré. Largué dans la course pour le titre de champion de France et aussi pour une place qualificative pour la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais joue à fond cette compétition.

En effet, le vainqueur de la Coupe de France est directement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. « Je ne privilégie pas la Coupe, mais c'est le chemin le plus court pour aller en Europe. Je ne fais pas de croix. On se dit qu'on n'est pas si loin. Demain si on gagne, je serai le plus heureux », a souligné Laurent Blanc en conférence de presse d’avant-match.

OL : Laurent Blanc, « on est une équipe jeune, on n’a aucune garantie »

Cependant, l’entraîneur de l’ OL ne semble pas serein, à quelques heures du match de Coupe de France. Parlant des derniers matchs de son équipe, dont la défaite à Auxerre (2-1), le Cévenol a déclaré, dans des propos rapportés par RMC Sport : « On peut être efficace. On est une équipe jeune. On n’a aucune garantie. Ils sont capables de faire ds très grands matchs et des très mauvais. »

Pour rappel, Thiago Mendes et Alexandre Lacazette sont blessés pour le match contre Grenoble. Quant à Corentin Tolisso, il est incertain pour l’heure. « Il sera peut-être dans le groupe », a indiqué Laurent Blanc. Pour atteindre les quarts de finale, l' OL a sorti le FC Metz (Ligue 2), Chambéry (N3) et le LOSC (Ligue 1).