Mercato OM : Rongier affiche ses ambitions pour son avenir

Publié par Ange A. le 28 février 2023 à 01:53

Alors que la trêve internationale, Valentin Rongier, le capitaine de l’ OM s’est prononcé sur son avenir en équipe de France.

Dauphin du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille n’avait que deux représentants lors de la dernière Coupe du monde. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout étaient les seuls Olympiens présents au Qatar. Avec la prochaine trêve internationale, il reste à savoir si Didier Deschamps va allonger la liste des sociétaires du club phocéen. Le sélectionneur national doit prochainement dévoiler sa liste pour les éliminatoires de l’Euro 2024. Capitaine de l’ OM, Valentin Rongier est souvent présenté comme un potentiel candidat chez les Bleus. Le milieu de terrain marseillais s’est prononcé sur un avenir en équipe nationale. Le capitaine marseillais n’a jamais été sélectionné, que ce soit chez les jeunes ou les A. Pour autant, il ne fait pas d’une convocation en sélection nationale une fixation.

Mercato OM : Valentin Rongier pas pressé pour les Bleus

Le capitaine de l’Olympique de Marseille refuse de se mettre une quelconque pression concernant son avenir en sélection. Pour lui, ce ne sera qu’un « bonus » de revêtir la mythique tunique bleue. « C’est un objectif sans l’être. Pour moi, c’est que du bonus. Si jamais, un jour, j’ai la chance d’aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme. Mais je ne me fixe pas cet objectif-là, je ne me mets pas de pression particulière en me disant 'il faut que tu sois appelé' », a indiqué Valentin Rongier ce lundi dans l’After Foot sur RMC Sport.

Le milieu âgé de 28 ans veut se satisfait déjà de sa situation avec le club phocéen. « Je joue avec l’OM, je suis épanoui, je joue quasiment tous les matchs, notre équipe est performante et c’est ça le principal. Si ça doit venir, ça viendra. Et ça sera pour mon plus grand bonheur », a souligné l’ancien Nantais.