Real Madrid Mercato : Le Real piste un taulier de Premier League

Publié par Thomas G. le 28 février 2023 à 13:10

Bien décidé à recruter un milieu de terrain lors du mercato estival, le Real Madrid aurait pris des renseignements sur un taulier de Premier League.

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, l’avenir de certaines légendes du Real Madrid n’est pas encore scellé. C’est notamment le cas de Luka Modric et Toni Kroos qui sont en fin de contrat en juin prochain. Les deux légendes du Real jouent un rôle prépondérant dans les succès récents des hommes de Carlo Ancelotti et les Merengues souhaiteraient les prolonger.

Dans le même temps, les dirigeants du Real Madrid aimeraient préparer leurs successions en recrutant un nouveau milieu de terrain cet été. La priorité des Madrilènes reste l’international anglais Jude Bellingham, mais une solution alternative pourrait également être choisie en cas d’échec. Cette semaine, les dirigeants du Real Madrid auraient réactivé la piste menant au milieu de Newcastle, Bruno Guimarães, selon les informations de 90min.

Depuis quelques mois, l’international brésilien a tapé dans l’œil de Carlo Ancelotti qui aurait réclamé son arrivée au Real Madrid. L’ancien maître à jouer de l’OL a réussi à s’imposer comme l’un des meilleurs milieux de Premier League en seulement un an. Bruno Guimarães est l’un des hommes de base des Magpies qui pourrait terminer dans le top 4 de Premier League pour la première fois depuis 2002. Son profil plaît aux dirigeants du Real Madrid et le milieu brésilien peut jouer en sentinelle devant la défense et en tant que milieu relayeur.

Les dirigeants de Newcastle tentent de convaincre l’international brésilien de signer un nouveau contrat, mais les discussions sont au point mort. L’objectif des Magpies est de sécuriser l’avenir du milieu de 25 ans en lui offrant le plus gros salaire du club afin d’éviter un assaut du Real Madrid cet été.

Les Merengues auront les moyens de recruter lors du prochain mercato estival et une offre concrète pourrait être transmise pour Bruno Guimarães. Selon les informations de Defensa Central, l’international brésilien serait ouvert à l’idée de rejoindre la Casa Blanca cet été. Reste à savoir si le Real Madrid abandonnera le dossier Jude Bellingham pour se concentrer sur l’arrivée de Bruno Guimarães.