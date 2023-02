PSG Mercato : L'avenir de Kimpembe relancé par sa blessure ?

Publié par Jules le 28 février 2023 à 09:57

Blessé lors de la rencontre contre l'OM ce week-end, Presnel Kimpembe pourrait voir ce pépin physique bousculer totalement son avenir au PSG.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Presnel Kimpembe fait débat au PSG. En effet, le défenseur central parisien arrive en fin de contrat dans 1 an et demi, et le Paris SG semble encore hésité concernant le futur du Champion du Monde 2018. Alors que plusieurs rumeurs l'envoyaient loin du Paris Saint-Germain cet hiver, le joueur de 27 ans est finalement resté dans la capitale. Mais avec sa récente blessure contractée face à l'Olympique de Marseille, tout pourrait basculer pour 'Presko'.

En effet, ce dimanche soir, alors que le PSG affrontait l'OM au Vélodrome, Presnel Kimpembe a dû sortir sur une civière dès la 16e minute de jeu. Récemment, L'Équipe affirmait que le joueur devrait manquer la fin de saison avec le Paris SG, à cause de cette blessure au tendon d'achille. Mais au vu de sa situation contractuelle, cette longue absence du défenseur central pourrait totalement relancer son avenir à Paris, lui qui ne semble plus en état de grâce dans la capitale.

PSG Mercato : Le Paris SG va devoir prendre une décision pour Kimpembe

Comme le souligne L'Équipe dans son édition du jour, le rapport de force entre les deux parties pourrait évoluer avec cette blessure de l'international français. Ces dernières semaines, le PSG cherchait à prolonger son contrat, mais Presnel Kimpembe n'était pas forcément emballé par cette idée. Désormais, avec cette nouvelle blessure, les clubs intéressés pourraient prendre moins de risque, ce qui devrait limiter la concurrence pour les Parisiens qui vont pouvoir fixer leurs propres conditions au joueur blessé.

Alors que le Paris SG avance notamment sur le dossier Mohamed Salah, le club va sans doute multiplier les options pour son prochain mercato. À voir si le PSG va chercher à recruter un nouveau défenseur central pour remplacer Presnel Kimpembe, ou si le club tentera de prolonger le contrat du joueur pour ne pas le laisser partir libre dans un an et demi.